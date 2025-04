Divorci me Metën pas të 50-ave, Kryemadhi: Ëndërr e keqe por kam filluar të mësohem!

Monika Kryemadhi e ftuar në Quo Vadis ka folur për divorcin e saj me Ilir Metën.

E pyetur nëse e kishte menduar ndonjëherë që do të mund të arrinte deri këtu, Kryemadhi tha se nuk e kishte menduar por jeta është e paparashikueshme.

Pjesë nga biseda:

Borakaj: E kishe menduar ndonjëherë që pas të 50-ve, do të ishit në këtë situatë që jeni sot?

Kryemadhi: Jo, ç’të sjell minuti nuk ta sjell sekondi. Nuk e kisha menduar, prapë më duket si një ëndërr e keqe.

Borakaj: Që do kalojë?

Kryemadhi: Ndoshta nuk do kalojë, por ti mësohesh. Thonë që koha është shëruesi më i mirë, por unë nuk mendoj se koha është shëruesi më i mirë, unë mendoj se ti mësohesh me problemin dhe fillon i përshtatesh një jete të re, një standardi të ri të të jetuari, por edhe të rrethit shoqëror me të cilin ti jeton dhe punon.