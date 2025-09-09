Celibashi 14 propozime për Reformën Zgjedhore: Komisionet me përbërje partiake, dështim! Duhen rregulla strikte
Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi po zhvillon një bashkëbisedim me gazetarët, tashmë që rezultati i zgjedhjeve të 11 majit është certifikuar përfundimisht. Në komunikimin me gazetarët, Celibashi tha se nisur nga zgjedhjet e fundit, është e nevojshme që të bëhen disa ndryshime.
Ai propozoi 14 pika që sipas tij, duhet të meren në konderatë për reformën zgjedhore.
“Pak kohë ka kaluar nga momenti kur janë zhvilluar këto zgjedhje por ky proces, por edhe zgjedhjet e më përpara, në mënyrë të arsyetuar ne na nxisin për të sjellë në vëmendje të politikës dhe kuvendit, që pritet të konstituohet në këtë fundjavë, disa prej aspekteve që ne mendojmë se do të duhet të vendosen në axhendë prioritare. Çështja e integrimit është prioritet jo vetëm për qeverinë por edhe për kuvendin, por në kuadër të kësaj, unë vlerësoj se do të duhet të adresohen shumë çështje që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve, duke filluar nga ato që kanë të bëjnë me aspektin administrative dhe të tjera. Do të duhet në kuadër të një reforme reale të plotë e të vërtetë, partitë politike të rikonsiderojnë së pari, organizimin e komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta.
Përbërja partiake e këtyre komisioneve ka treguar se është dështim s ai përket administrimit profesiaonal dhe integritetit të procesit. Duhet të konsiderohen rregullat që lidhen me financimin e partive. Ka nevojë për qartësui dhe plotëshmëri. Rrregullat për financimin e palëve të treta dhe eksperienca e këtyre zgjedhjeve ka konfirmuar nevojën për të adresuar këtë cështje.
Duhet të konsiderohen rregullat që lidhen me fushatën eklektorale, përfshirë këtu edhe fushatën në rrjete sociale dhe internet. Janë dy aspekte që sot gjenden të parregulluara në legjislacionin shqiptar, Duhet të rikonsiderohen rregullat me veprimtarinë e funksionarëve publikë në një periudhë të caktuara para datës së zgjedhjeve. Në zgjedhjet e fundit, mendoj se duhet të ketë një raport më të qartë mbi kufijtë e veprimit të institucioneve publike në këtë periudhë që do të përcaktohet si e rregulluar në rastin e sjelljes dhe veprimtarisë së institucioneve.
Të kemi të qartë kufijtë ndërmjet detyrimit dhe të drejtës së tyre për të zhvilluatr veprimtarinë në përputhje me parashikimet e ligjit dhe kompetencën që ligji iu ngarkon, me angazhimin e tyre dhe ndalimin për t’u angazhuar në veprimtari elektorale.”, theksoi Celibashi.