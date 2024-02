“Kamerat ia vuri çuni”, flet e ëma e 34-vjeçarit: Nusja mori rrugën e gabuar, kishte d*shnorë

Nëna e 34-vjeçarit Asqeri Mandri, i cili u arrestuar pasi akuzohet se ka dhunuar dhe ka mbajtur të mbyllur gruan nën survejimin e kamerave, ka filur për mediat.

Ajo ka mohuar akuzat ndaj djalit për dhunë, ndërsa shtoi se kamerat i kishte vendosur pasi ishte xheloz.

Nëna e 34-vjeçarit tha se nusja kishte marrë rrugën e gabuar, duke krijuar lidhje të tjera, ndërsa tha se e kishte parë dhe duke bërë video te krevati.

Sipas saj, djali e kishte falur për tre gabime që kishte bërë, por pa zbuluar se për çfarë bëhej fjalë.

“Kjo e shtrënguar nuk ka qenë asnjëherë. Me thënë të drejtën mori rrugën e gabuar. Nëna djalin e dua me grua e fëmijë të jetë mirë… ajo arriti as rrogën nuk e dorëzoi. I la dhe fëmijët dhe iku në punë. Shkonte në punë, unë i bëja të gjitha punët në shtëpi. Çuni tha bëri tre gabime ia fala. Iku çuni jashtë shtetit, i dolën mendtë çunit. Ka 8-9 vjet e martuar. Djali nuk e ka dhunuar.

Djali u kthye, i thash mos se e pashë se çfarë po i bënte kjo. Gabime i kam parë sa të duash, i kam mbuluar dhe nuk u kam thënë as kësaj dhe as djalit. E kam parë duke bërë dhe video në krevat… telefonin nuk e hiqte nga telefoni. Dashnor pas dashnori… ma ka fut djalin kot në burg. E kishte pas denoncuar, e ka bërë me plan. Çuni i vuri kamerat, ishte xheloz”, ka deklaruar jo.