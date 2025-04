Berisha: Rama pranoi dhuratë orën 500 mijë euro, ministret e tij sillen si princesha

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një takimi me persona me aftësi të veçanta, denoncoi me tone të ashpra jetën luksoze të funksionarëve të lartë të qeverisë, duke e quajtur këtë një fyerje të drejtpërdrejtë ndaj qytetarëve që vuajnë për të përballuar jetesën.

“Të jesh zyrtar nuk është të bësh garë me çanta dhe orë të shtrenjta, por të zbatosh një kod në respekt të qytetarëve,” tha Berisha, ndërsa kritikoi publikisht sjelljen e ministrave dhe zyrtarëve të lartë.

“Ka një kod etik, por çfarë t’u thuash këtyre? Sillen si princesha, me rroba dhe aksesorë që kushtojnë mijëra euro, sikur i kanë të ardhurat private. Kryeministri i tyre pranon orë me vlerë 500-600 mijë euro si ‘dhuratë’, ndërsa ministret mburren me çanta 30 mijë euro. Kjo është tallje me shqiptarët,” theksoi ai.

Në kontrast me këtë realitet, Berisha prezantoi premtimet e PD për personat me aftësi të veçanta, duke e cilësuar përkujdesjen ndaj kësaj kategorie si një përparësi të programit të tij qeverisës:

“Në Shqipëri nuk do ketë më pension nën 200 euro. Për personat me aftësi ndryshe që janë kryefamiljarë, edhe familjarët do të trajtohen me minimum jetik. Ne do bëjmë investimet më serioze në rehabilitim, sepse çdo qytetar meriton të ketë mundësinë për të zhvilluar potencialin e tij,” u shpreh kreu i opozitës.