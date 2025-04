Kryedemokrati Sali Berisha paraqitet në SPAK, zbaton masën e sigurisë “detyrim paraqitje”.

Berisha lexon mesazhin që i la Dumanit: Amnistimi i krimit elektoral nga Dumani dhe Skapi i partisë është krimi antikushtetues dhe antidemokratik më i madh në historinë e pluralizmit politik.

Është atentati më i rëndë ndaj zgjedhjeve të lira. Sali Berisha. Ua lashë aty!



Berisha: Çfarë kishte në sallat dhe korridoret e SKAPIT, takova redaktorin, që është një person që mediat e censuruara, mediat dëshmuan se Lal Vjedhësi në telefonatat e tij të panumërta jepte të vëllait porosi për Mero Bazen, Bolinon, Yzeririn, në udhëzimet e tij ishte një shumë e veçantë, për këtë çështje do pyetet redaktori, nuk do të dalë pa u pyet, redaktori ishte Edi Rama.

Natën i ndërsente kundër Skap, ditën sulmonte Etjenin se guxonte të sulmonte skap, statuset janë të gjitha të redaktuara nga redaktori, kishte vënë para një telajo dhe qejf e qejf po pikturonte mustaqet e Kujtim Gjuzit, ti ke të tuat, epo të miat nuk më mbushin tha. Është i poseduar, çdo mëngjes fillon me mustaqet e mbaron me çfarë e dini vetë. Vijojmë me personazhin më të inkriminuar pas Edi Ramës dhe ky është Taulant Begojaris.