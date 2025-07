Berisha: Kartelet e drogës do kenë përfaqësuesit e tyre edhe në delegacionet e BE-së

Kryedemokrati Sali Berisha, në një deklaratë për mediat nga selia blu, thekson se sipas Departamentit të Shtetit, qendra operacionale e organizatave kriminale të Europës, të Amerikës Latine dhe të Lindjes së Mesme është kthyer Shqipëria.

Më tej ai shprehet se lartelet e drogës janë aq të fuqishme sa e kanë në kontroll të plotë portin e Durrësit.

Berisha deklaron se kartelet e drogës do kenë përfaqësuesit e tyre edhe në delegacionet e BE-së për shkak të lidhjeve të forta që kanë me kryeministrin Edi Rama.

Shqipëria eksporton kriminelë dhe drogë.

Kartelet e drogës janë kaq të fuqishme sa ato e kanë në kontroll të plotë, portin më të madh të vendit, Durrësin.

Asnjë kg kokainë nuk kapet në këtë port, ndërkohë që antimafia italiane kap tonelata drogë dhe identifikon se tonelata të tjera kalojnë përmes Durrësit për të shkuar drejt Italisë apo Gjermanisë.

Karteli Çela kontrollon qarkullimin e heroinës nga vendet lindore, 70 përqind kalojnë përmes Elbasanit.

Elbasani është kryeqyteti i kartelit Çela dhe kontrollon të gjithë qarkullimin.

Tani cilat janë pasojat?

Në delegacionin e radhës në BE, në qoftë se këto kartele vendosin që përfaqësuesit e tyre të jenë pjesë e delegacioneve në Këshillin e Stabilizimit, në Këshillin e Europës dhe në agjencitë e tjera.

Pse? Sepse ato kanë qenë shumë aktivë gjatë zgjedhjeve.

Kandidatët e tyre kanë marrë shumicën e votave, njerëz tërësisht të panjohur, por ata caktojnë ministrat, caktojnë kandidatët për deputetë, caktojnë drejtorët e policisë sepse kanë lidhje të drejtpërdrejta dhe të forta me kryeministrin Edi Rama.

Personi që ju e shikoni nga jashtë si një xhentëlmen që bën disa gjeste shumë të bukura në samite, bën një jetë të dyfishtë.

Ai ka jetën e vet me kartelet, me trafikantët e drogës dhe me vrasës me të cilët takohet në zyrën e tij dhe gjithçka është e dokumentuar.

Tani, ne u jemi shumë mirënjohës PPE-së, partive simotra të qendrës e djathtë që kanë votuar 6 rezoluta brenda disa muajsh dhe thonë në thelb këtë që po u përcjell unë.

Dhe ju keni të drejtë kur thoni se cili është roli i politikanëve në një situatë të tillë.

Politikanët kanë për detyrë të ruajnë parimet, vlerat. T’i thonë të vërtetën shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar pavarësisht kërcënimeve dhe çmimit dhe të jenë shpresëplotë për një ndryshim në të ardhmen dhe për ndihmën e miqve.

Para një muaj, Agjencia Kombëtare e Prokurimit njoftoi me krenari se 96 përqind e prokurimeve bëhen nga shqiptarët. Në përkufizim në kundërshtim me MSA, kompanitë evropiane janë të përjashtuara.

Si përjashtohen? Përjashtohen përmes portalit e-Albania sepse u kërkohet të aplikojnë aty, e-Albania kërkon 38 ditë, kurse tenderat mbyllen për 34 ditë dhe jo 38 ditë.

Pra, më këtë situatë përballemi.

Prandaj qendra Martens dhe PPE po ndihmojnë fuqishëm kundër

Qëndrimi ynë ndaj kësaj situate të tillë dramatike është mjaft i vështirë.