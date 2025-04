Berisha i premton të dënuarve: Ditët në qeli do u shpërblehen me rroga qeveritarësh

Sali Berisha, në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 Majit, u ka premtuar edhe të burgosurve se do t’i shpërblejë me rroga qeveritarësh për të gjitha ditët që po qëndrojnë në qeli pa meritë.

Deklaratën Berisha e bëri në prononcimin për mediat, pas daljes nga SPAK, ku tha se në burgje, 67 % janë të paraburgosur dhe sipas tij, 1/3 janë dhe pa akuzë sipas tij. I pyetur nëse a do t’i marrë votat e të burgosurve në 11 Maj, Berisha tha se ata e dinë vetë se kë do votojnë, por sipas tij, është problem që ata të votojnë xhelatin e tyre.

Sali Berisha: Mesazhi im është ky, Shqipëria është njolla e zezë e turpit në Europë dhe nga më të zezat në botë. Sepse Shqipëria mban në burgje 67 përqind të të gjithë popullatës së burgjeve është në paraburgim dhe nuk ka dëshmi më madhore torture se sa kjo. Në këtë vend ka pushuar së funksionuari prezumimi i pafajësisë, një parim shekullor i drejtësisë.

Ndaj i garantoj se ato ditë burgu që bëjnë pa meritë, do u shpërblehen me rrogat e qeveritarëve që i kanë mbajtur. Është një krim. Dhe duhet ta dinë se unë në Këshillin e Europës, kam bërë një takim shumë të frytshëm me komitetin antitorturë, në të cilin kanë qenë dy çështje kryesore. Ka qenë tortura që i bënë ish-presidentit, ish-kryeministrit, ish-kryetarit të parlamentit, Ilir Meta dhe tortura që u bëjnë 67 përqind e të paraburgosurve, një e treta e të cilëve janë pa asnjë akuzë. 500 prej tyre janë të sëmurë.

Pra është një gjendje katastrofale për të cilën këta meritojnë, dhe unë kam besim shumë të madh… Komiteti i Antitorturës në Këshillin e Europës është një institucion jashtëzakonisht serioz dhe kam besim që ky komitet do bëjë avokatinë e të gjithë atyre që u shkelmohen të drejtat në burgjet shqiptare. Se për kë do votojnë, e dinë ata vetë, por ne themi, të votosh për xhelatin tënd, është problem.