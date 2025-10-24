LEXO PA REKLAMA!

“Toma ia mbathi se do e kapte SPAK”, Doshi i përgjigjet Berishës: O Sali mashtruesi, jam në mes të Tiranës!

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 13:35
Politikë

“Toma ia mbathi se do e kapte SPAK”, Doshi i përgjigjet

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e nisi këtë të premte me një postim në Facebook, ku shkruante se kreu i Partisë Social Demokrate, Tom Doshi ishte larguar nga Shqipëria.

Sipas Berishës, Doshi ishte urdhëruar që t’ia mbathte pasi kishte mësuar se ndaj tij ishte lëshuar një urdhër-arresti nga SPAK.

“Toma ia mbathi! Miq, gosipi i qytetit gumëzhiti mbrëmë anë e kënd e qoshe-qoshe të Tiranës se Tom Doshi u arrestua, se Tom Doshit i kanë prerë urdhër-arrestin skapistët e partisë dhe se Tom Doshi ishte diku larg apo te Rrapi e Treshit dhe sot në mëngjes do paraqitej burrërisht në SKAP për tu burgosur. Sot në mëngjes gosipin e mori era dhe bashkë me të edhe urdhër-arrestin për Doshin, aleatin besnik të Ramaduros. Toma, që pardje ishte në Skap dhe dje u largua në drejtim të paditur, mbasi u urdhërua që t’ia mbathi. Rroftë drejtësia e Partisë së Krimit”, shkruan Berisha.

Reagimi i Berishës erdhi tre ditë pasi kreu i PSD u paraqit në ambientet e Prokurorisë së Posaçme, 7 muaj pas paraqitjes së tij të parë, ku u pyet për rreth 90 minuta.

Kreu i PSD Tom Doshi ka reaguar në një postim në rrjetet sociale, Doshi shpërndan një foto duke shkruar se: “Nuk jam largu, jam këtu, në mes te Tiranes duke e pi kafen mes miqsh e jo mes paranojash”.

Pas kësaj Sali Berisha fshiu menjëherë postimin e tij në FB.

Tom Doshi: O Sali mashtruesi! Për 20 vjet ke shpif kundër meje. Nuk jam largu, jam këtu, në mes te Tiranes duke e pi kafen mes miqsh e jo mes paranojash. Nuk frikësohem se nuk e kam vjedhur popullin si ti!

