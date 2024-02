Bardhi pas seancës plenare: Rama një frikacak që vuri Gardën kundër deputetëve të opozitës

Edhe pse e nisi pa deputetët e opozitës seancën e parlamentit, Lindita Nikolla e ka mbyllur atë sapo disa prej deputetët demokratë janë futur në sallë.

Fillimisht deputetët e opozitës janë bllokuar për më shumë se 30 minuta në derën hyrëse të parlamentit, dhe më pas ata të paktë që u futën brenda, u bllokua nga Garda e cila ishte bërë gardh.

Pas kësaj, kreu i Grupit të PD, Gazment Bardhi, ka deklaruar se deputetët e opozitës u ndaluan të futen në Parlament me një urdhër të paligjshëm nga Edi Rama.

Ai gjithashtu hodhi akuza ndaj kryeministrit Edi Rama duke e konsideruar atë bashkëpunëtor të Arben Ahmetajt dhe si kreun e aferës së inceneratorëve.

Siç e patë, sot në kuvend kishte ardhur bashkëpunëtori i Arben Ahmetaj, personi i konsideruar nga njeriu më i afërt si koka e inceneratorëve. Me një urdhër të paligjshëm, deputetët e opozitës u ndaluan të futen në Parlament. Edhe ndaj deputetëve që nuk kishte masë disiplinore, Garda e Republikës me urdhër personal të Edi Ramës, një frikacak që i fshihet gjithmonë përballjes me qytetarët tentoi të lërë jashtë deputetët e opozitës. Besoj se vetëm në vende me regjime autoritare nuk lejohen deputetët të futen të ushtrojnë mandatin… e paimagjinueshme që deputetët duhet të shqyhen nga këmisha dhe kostumi që të futen në sallën plenare”.