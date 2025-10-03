LEXO PA REKLAMA!

Balluku në krye, kush janë drejtuesit e fushatës së PS në Tiranë sipas njësive, EMRAT

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 20:00
Politikë

Balluku në krye, kush janë drejtuesit e fushatës së PS

Në takimin e dites se sotme me krerët e PS-së, Edi Rama ka ndarë detyrat më fushatën në Tiranë.

Pak minuta me pare, ka përfunduar mbledhja e socialistëve e mbajtur në funksion të fushatës për zgjedhjet e Bashkisë Tiranë.

Pas mbledhjes ku u ndanë ‘detyrat’, deputetët dhe ministrat shihen të buzëqeshur në fotot e shkrepura nga media.

Kur Tirana dhe 5 bashki të tjera shkojnë më 9 nëntor në zgjedhje, nga ky takim Rama ka lënë disa porosi e udhëzime për këtë proces ku në kryeqytet PS garon me Ogerta Manastirliun ndërsa fushata udhëhiqet nga numri dy i qeverisë, Belinda Balluku. Kjo e fundit do të drejtojë edhe fushatën në Mat.

Balluku në krye, kush janë drejtuesit e fushatës së PS

Në krye të piramidës qëndron Belinda Balluku ndërsa ministra, deputetë dhe ish-deputetë do të bashkëdrejtojnë fushatën në njësi të ndryshme.

Mes emrave bie në sy përjashtimi i Elisa Spiropalit, e cila nuk hyn në të preferuarit e njerëzve të Belinda Ballukut.

Lista si më poshtë:

Lindita Nikolla, Adea Pirdeni, Ervin Hoxha – Nj.1

Olta Xhaçka, Arben Pellumbi, Blendi Klosi – Nj.2

Klotilda Bushka, Ermonela Felaj, Delina Ibrahimaj – Nj. 3

Blerina Gjylameti, Eduard Shalsi – Nj.4

Erion Brace, Niko Peleshi, Taulant Balla – Nj. 5

Blendi Gonxhe, Ceno Klosi – Nj.6

Etilda Gjonaj, Iris Luarasi, Ulsi Manja – Nj.7

Igli Hasani, Milva Ekonomi, Bora Muzhaqi – Nj. 8

Mimi Kodheli, Besfort Lamallari – Nj.9

Fatmir Xhafaj, Ermal Elezi – Nj.10

Albana Koçiu, Erion Malaj Rakip Suli – Nj.11

Xhemal Qefalia, Toni Gogu, Ornaldo Rakipi për zonat rurale.

Anila Denaj, Sofjan Jaupaj – Nj. 13 (Farkë)

