Avokati amerikan i Veliajt: Do të kërkoj lirimin e tij me kusht! Nuk ka rrezik nëse del nga burgu!

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka marrë në ekipin e avokatëve të tij një mbrojtës ligjor amerikan, pjesë e studios Kasowitz Benson e Torres LLP.

Në një deklaratë për mediat avokati sqaroi se ka kërkuar që Veliaj të përfitojë liri me kush pasi nuk paraqet rrezik për shoqërinë.

"Emri im është Joshua Roberts, jam partneri i një studioje ligjore amerikane që këshillon kryetarin Veliaj dhe jemi në dijeni për arrestin e tij prej datës 10 shkurt.

Jam këtu thjesht në rolin e vëzhguesit. Në Amerikë, sipas Kushtetutës dhe ligjit, akuzat dhe veprat penale ngrihen në bazën e një shkaku të arsyeshëm kur të jetë kryer një krim. Dhe qytetarët që përballen me akuza penale mund të ndalohen para gjyqit vetëm nëse paraqesin rrezik për shoqërinë. Ndikimet e caktuara në afat dhe pa akuza penale dhe kriteret për rreziqe për politikanët janë në kundërshtim me sundimin e ligjit dhe demokracinë në SHBA.

Nesër unë do të vëzhgoj argumentet e apelimit në lidhje me lirimin me kusht të kryetarit Veliaj. Nuk do t’ju përgjigjem për asnjë pyetje apo të bëj ndonjë vërejtje sot", tha avokati.