“Kape Bitin” me Credins bank & Mastercard!

Credins bank dhe Mastercard vijnë me super bashkëpunim, duke shpërblyer sërish klientët besnikë në këtë 20 vjetor të bankës Credins. Dy brandet lider në industrinë bankare vijnë me një fushatë risi në pjesën e komunikimit me sloganin “Kape Bitin”. Një fushatë e cila vjen e konceptuar si një e vetme por e segmentuar për dy kategori klientësh, ata ekzistues dhe të rinjtë.

⦁ Të gjithë klientët ekzistues që disponojnë një Credins Mastercard, kanë mundësi të blejnë biletën e tyre me 30% ulje nëpërmjet promokodit CREDINS30 për të parë live koncertin e Elvana Gjatës.

⦁ Ndërkohë e njëjta procedurë është edhe për ata klientë që duan t’i bashkohen familjes së madhe Credins. Një mundësi për ta parë koncertin e këngëtares live jo vetëm me 30% ulje por, duke e përfituar kartën prepaid Credins nga Mastercard me 0 komision lëshimi.

Fushata të tilla bashkëpunuese janë edhe më të suksesshme kur vijnë në një linjë strategjie të përcaktuar, duke patur në fokus klientët.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Kur bëhet fjalë për pagesat, Mastercard është emri i besuar mbi të cilin mund të mbështetet çdokush. Kjo sepse ne i japim përparësi sigurisë dhe komoditetit të klientit. Mastercard, është një brand ndërkombëtar që shkon përtej shërbimit që ofron. Njerëzit kanë një jetë intensive dhe mjaft dinamike dhe përtej kësaj, çdokush e gjen mënyrën edhe për t’u argëtuar. Me Mastercard, çdo blerje, udhëtim dhe takim bëhet një mundësi për përvoja të jashtëzakonshme, që nga zbulimi i destinacioneve të reja e deri te ndjekja e eventeve ekskluzive dhe kalimi i kohës me njerëzit e dashur. Kjo është arsyeja pse Mastercard si brand është një zgjedhje mjaft popullore. Por ne nuk ndalemi me kaq, por preferojmë të gjejmë edhe kanale apo forma të tjera shpërblyese për klientët tanë në çdo vend të botës, siç është dhe rasti konkret me klientët shqiptarë”, citoi përfaqësuesja e Mastecard Yaryna Zozulia.

Në statusin e sponsorit të përgjithshëm, Credins bank & Mastercard do të vijnë edhe me një komunikim të veçantë outdoor. Nëpërmjet një banke lëvizëse, një projekt ky unik dhe inovativ, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në Shqipëri, ofruar nga Credins, do të ofrohet edhe aspekti funksional në shërbim të klientëve. Çdokush do të ketë mundësinë të kalojë orët e pasditeve duke u argëtuar me aktivitete dhe lojëra në këndin special të krijuar nga Credins bank.

Credins, ndër vite ka zgjedhur bashkëpunime me partnerë strategjikë duke sjellë produkte dhe fushata tërheqëse që lehtësojnë dhe argëtojnë jetën e klientëve, siç është dhe rasti më i fundit i bashkëpunimit me Mastercard. Credins bank ka në fokus që fushatat e saj, të kenë një vlerë të shtuar në jetën e klientëve dhe shpesh ka synuar të sjellë risi në tregun bankar, siç ishte rasti i projektit unik për lançimin e kartave “Eco”, përbërë me material 99% të tretshëm për mjedisin. Referuar treguesve të fundit financiarë, Credins bank, ka shënuar një rritje të vazhdueshme në lëshimin dhe përdorimin e kartave dhe terminaleve POs të bankës. Gjithashtu, ka ndërtuar vazhdimisht fushata edukuese për klientët, për të rritur përdorimin e kartave si instrument pagese.

Nga ana tjetër, drejtoresha e departamentit marketing në bankën Credins, znj. Valbona Guri, shprehet se klientët e bankës janë në fokusin e vazhdueshëm të bankës. Ndër të tjera ajo theksoi: “Shpërblimi i klientëve është prioritet, ndaj në këtë 20 vjetor të bankës tonë shprehim mirënjohjen për klientët tanë. Në këtë ofertë specifike, e cila vjen si pjesë e një programi shpërblimesh për klientët besnikë të bankës, qëndron theksi i partneritetit që ne kemi patur me klientët përgjatë rrugëtimit tonë. Besnikëria e tyre na frymëzon të investojmë në teknologji të avancuara, duke iu dhënë zgjidhje inovative dhe të sigurta për nevojat e tyre financiare. Ndërtimi i marrëdhënieve të qëndrueshme me klientët tanë për t’i bërë ata të ndihen të rëndësishëm, është një nga politikat tona kryesore si bankë”.

Credins, është një ndër ato banka që përveç rëndësisë që i jep dizenjimit dhe funksionalitetit të produkteve për të gjithë klientët e saj, i jep një fokus të veçantë anës kreative komerciale në aspektin komunikues dhe marketues. Gjithmonë duke bashkëpunuar me agjenci kreative profesionale, Credins ka ardhur vitet e fundit për publikun me një stil komunikimi modern dhe dinamik. E pranishme dhe aktive në eventet kulturore më të mëdha të vitit, Credins sot është një nga ato institucione që bën dallimin ndër shumë kompani të industrive të ndryshme.

Mund të themi se Credins bank tashmë është kthyer në lajmotivin e kulturës shqiptare!