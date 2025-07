Tubim i madh në Beograd/ Vuçiç "kërcënon" protestuesit: Do ndërhyjmë...

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç tha të enjten, përpara një proteste antiqeveritare në Beograd të thirrur nga një lëvizje studentore më 28 qershor, se "shteti do të ndërhyjë vetëm nëse detyrohet" dhe "do të bëjë çmos që askush të mos lëndohet".

Protestat masive që filluan në Serbi pasi 16 persona vdiqën nga shembja e një tende në stacionin hekurudhor të Novi Sadit më 1 nëntor të vitit të kaluar, do të vijojnë.

Qeveria, të cilën protestuesit e konsiderojnë përgjegjëse për praktikat korruptive dhe punën e dobët të ndërtimit që rezultoi në shembjen vdekjeprurëse të një tende, po i quan protestat një "revolucion me ngjyra". Protestuesit, fillimisht të quajtur "bllokada", janë quajtur në javët e fundit "terroristë", "fashistë" dhe "nazistë" nga mediat që Vuçiç që i kontrollon.

Në tre operacione të ndara nga policia, Agjencia e Inteligjencës së Sigurisë (BIA) dhe Zyra e Prokurorit të Lartë Publik, pesë persona u arrestuan në Serbi këtë javë me dyshimin për "planifikim të një ndryshimi të dhunshëm të qeverisë në Serbi" dhe "minim të rendit kushtetues", gjë që interpretohet si një vazhdim i masave represive të autoriteteve përpara protestave në Beograd. Sipas njoftimit të Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd, ata akuzohen për "përgatitje të një vepre penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Serbisë".

Avokati Ivan Ninić, përfaqësuesi ligjor i njërit prej të arrestuarve, supozon se do të propozohet paraburgimi për të arrestuarit. "Meqenëse, duke pasur parasysh 'terroristët' që janë portretizuar në mediat nën kontrollin e regjimit, mendoj se një fushatë e tillë nuk është regjistruar më parë", tha Ninić për N1.

Ninić thotë se ajo që u shfaq më parë në mediat e regjimit duhet, gjoja, të tregojë se përgjimi nuk është bërë nga BIA ose institucionet, por nga dikush tjetër në mënyrë që lëvizja studentore të duket e dobët.

“E gjithë kjo makineri propagande po thotë atë që duhet t’i dërgohet publikut, që është mesazhi se informacioni i një natyre të tillë nuk po rrjedh nga BIA, por është rezultat ose i gazetarisë investigative ose i njerëzve të brendshëm në radhët e të ashtuquajturve bllokues”, shpjegon Ninić.

Vuçiç, me rastin e protestave, tha sot se "28 qershori do të kalojë" dhe se "shteti do të fitojë". "Nëse do të na duhet, sigurisht që do të ndërhyjmë, por shpresoj se nuk do të na detyrojnë ta bëjmë këtë", tha Vuçiç për televizionin lokal në Nish.