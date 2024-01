Talat Xhaferi zgjidhet kryeministër i parë shqiptar në Maqedonisë së Veriut

Talat Xhaferi është zgjedhur kryeministër i Maqedonisë së Veriut. Xhaferi është i pari politikan shqiptar që zgjidhet në këtë post në Maqedoninë e Veriut.

65 deputetë votuan pro qeverisë teknike që do të drejtohet nga Xhaferi. Ndërkaq, 3 deputetë votuan kundër. Të pranishëm në seancë, ishin 11 deputetë nga 120 që ka në total Kuvendi i Maqedonisë së Veriut.

Pas votimit, qeveria teknike bëri betimin, teksa Xhaferi u shpreh se do të zbatojë kushtetutën dhe ligjet e vendit. Qeveria teknike e Xhaferit ka mandat organizimin dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve parlamentare të caktuara për 8 maj.

Pjesë e qeverisë teknike do të jetë edhe partia maqedonase opozitare, VMRO DPMNE, e cila do të udhëheqë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe atë të Punës dhe Politikës Sociale. Në ekzekutivin teknik, kjo parti do të ketë edhe tri zëvendëskryeministra, me kompetenca të veçanta.

Ndryshime në postet e tjera ministrore nuk do të ketë. Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI), Lidhja Social Demokrate (LSDM) dhe Aleanca për Shqiptarët do të vazhdojnë të udhëheqin ministritë që aktualisht kanë nën drejtim.