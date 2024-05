Shansi i fundit? Sot në Bruksel për dinarin, Kosova e Serbia përballja “finale”

Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë janë sërish sot në Bruksel, për një takim nën ndërmjetësimin e BE-së që shpreson në fundin e sagës së ecejakeve të lidhura me gjetjen e një zgjidhjeje mbi përdorimin e dinarit serb në Kosovë.

Përpara dy ditësh skadoi afati i planit provizor të përcaktuar nga Banka Qendrore e Kosovës për të lehtësuar zbatimin e rregullores për pagesa me para kesh. Të martën, i dërguari europian për bisedimet mes palëve, Miroslav Lajçak, e bëri të qartë se pritshmëritë e bllokut janë për një zgjidhje të përkohshme dhe të qëndrueshme mbi këtë çështje.

Pas takimit të fundit me 25 maj, Lajçak i paraqiti palëve një dokument kompromisi në një përpjekje për të kapërcyer dallimet, edhe pse nuk u dhanë hollësi mbi propozimin në fjalë. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë akuzuan njëri tjetrin për dështimin e bisedimeve. Rregullorja e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila hyri në fuqi me 1 shkurt, përcakton se euroja është valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa të gatshme në Kosovë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kjo lëvizje acaroi menjëherë Beogradin, por ndaj saj edhe ndërkombëtarët reaguan me shqetësim lidhur me ndikimin në jetën e serbëve të Kosovës që vazhdojnë të mbështeten financiarisht nga Beogradi. Diplomatët i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës të pezullojë rregulloren dhe t’u jepet kohë qytetarëve të prekur për t’u përshtatur me situatën e re. Takimi i sotëm është i shtati me radhë në përpjekje për të gjetur zgjidhje për këtë çështje të shndërruar edhe në temë mospajtimesh mes qeverisë në Prishtinë dhe diplomacisë perëndimore.