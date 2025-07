Një konflikt ka ndodhur në mes të dy grupeve në një lokal në Kosove.

Ngjarja me ka ndodhur në Lipjan, ndërsa në pamjet e siguruara nga mediat e Kosovës, shihet se mes dy grupeve ka pasur përplasje fizike me grushte dhe deri në goditje me gota qelqi.

Autoritetet ende nuk kanë reaguar mbi rastin dhe ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes.