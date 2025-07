“Paradë me armë që si keni parë kurrë”, Vuçiç sfidon NATO-n, ja mesazhi që i dha nga Arabia

Aleksandër Vuçiç nuk po fshihet më. Presidenti i Serbisë konfirmon se po armatoset sepse vendi i tij është i rrethuar nga NATO. Ai vazhdon mesazhet e koduara për sigurinë në Ballkanin Perëndimor edhe pas një takimi që zhvilloi me Sheikun Mohammed bin Zayed në Abu Dabi.

Vuçiç shfrytëzoi vizitën në Emiratet e Bashkuara Arabe për të folur për krizën në Lindjen e Mesme ku kërkoi paqe për të mos rritur çmimin e naftës, jo për ndonjë arsye tjetër.

"Shpresoj që diçka të ndodhë në 48 orët e ardhshme dhe se do të arrijmë të ruajmë stabilitetin edhe në vendin tonë”, tha Vuçiç.

Presidenti Vuçiç kërkoi ndihmë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, veçanërisht me teknologji ushtarake, pasi siç tha ai, “është jashtëzakonisht e rëndësishme që t’i tregojë muskujt vendeve fqinje sepse Serbia rrethohet nga NATO”.

“Ne duhet ta forcojmë ushtrinë tonë për të ruajtur paqen, stabilitetin, sovranitetin dhe pavarësinë tonë. Sigurisht, duke mos rrezikuar askënd, por për të penguar këdo që do të mendonte se Serbia mund të jetë pre e lehtë në botën e sotme, një botë me paqëndrueshmëri të madhe, dhe do të thoja, me një të nesërme të panjohur”, tha presidenti serb, citon A2cnn.

"Kjo do të jetë diçka që njerëzit në rajon nuk kanë mundur ta shohin deri më tani. Ne do të tregojmë shumë gjëra që shumica e qytetarëve serbë nuk i dinë, të cilat ndërkohë i kemi fituar, prodhuar ose arritur t’i fusim, siç thonë ekspertët, në armatimin e Ushtrisë Serbe”, shtoi Vuçiç.

Sipas mediave serbe, Vuçiç i ka folur Sheikut të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe për Kosovën duke i shprehur pretendimet e tij të pabaza për një dhunë kundër serbëve. Në njoftimin e presidencës serbe, ndërkohë, thuhet se gjatë bisedës.

Presidenti Vuçiç prezantoi plane të reja që, siç theksoi ai, mund të ndryshojnë jo vetëm Serbinë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe të gjithë konceptin e lidhjes ekonomike dhe infrastrukturore të Europës.