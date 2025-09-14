LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mërgimtarët dhe ish-ushtarët e UÇK-së protestojnë në Hagë, pjesëmarrje masive

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 14:22
Kosovë&Rajon

Mërgimtarë dhe ish-pjesëtarë të UÇK-së kanë arritur në Sheveningen të Hagës në protestën që nisi në orën 14:00.

Në mbështetje të organizatave të dala nga lufta e UÇK-së, protesta është thirrur kundër padrejtësive në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Para nisjes së protestës, protestuesit janë mbledhur para gjykatës me thirrjen: "UÇK!"

Ne proteste verehet pjesemarrje masive

Mërgimtarët dhe ish-ushtarët e UÇK-së

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion