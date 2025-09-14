Mërgimtarët dhe ish-ushtarët e UÇK-së protestojnë në Hagë, pjesëmarrje masive
Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 14:22
Kosovë&Rajon
Mërgimtarë dhe ish-pjesëtarë të UÇK-së kanë arritur në Sheveningen të Hagës në protestën që nisi në orën 14:00.
Në mbështetje të organizatave të dala nga lufta e UÇK-së, protesta është thirrur kundër padrejtësive në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Para nisjes së protestës, protestuesit janë mbledhur para gjykatës me thirrjen: "UÇK!"
Ne proteste verehet pjesemarrje masive