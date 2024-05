Kërcënoi me vdekje Vuçiç në rrjetet sociale, përfundon në pranga një shtetas serb

Një shtetas serb është arrestuar pasi ka kërcënuar me vdekje presidentin Aleksandar Vuçiç, tha të enjten Ministria e Punëve të Brendshme të vendit.

Ministria e identifikoi të dyshuarin si Dragan Mijatovic nga Sombor, një qytet në kufi me Kroacinë, dhe tha se ai ishte arrestuar nga policia “për shkak të kërcënimit të rrezikimit të sigurisë së Presidentit të Republikës”. Mijatovic do të qëndrojë në burg për 48 orë ndërsa autoritetet do të kryejnë një hetim fillestar.

Mijatovic besohet të ketë bërë kërcënimin e supozuar në X. Më 15 maj, Vuçiç komentoi tentativën për vrasjen e kryeministrit sllovak Robert Fico të njëjtën ditë, duke thënë se ai ishte “i tronditur”.

Në përgjigje të komentit të Vuçiçit, Mijatovic shkroi : “Kjo ishte një provë për vrasjen tënde!” Ai nuk e justifikoi veten dhe as nuk e shpjegoi mospëlqimin e tij ndaj Vuçiçit. Nuk dihet nëse i dyshuari ka bërë edhe kërcënime të tjera ndaj presidentit.