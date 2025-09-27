Gjesti i jep lamtumirën e fundit vëllait, Luiz Ejlli dhe Egli Tako ngushëllojnë këngëtarin gjatë varrimit
Në fshatin Pavlan të Pejës u zhvillua ceremonia mortore ku iu dha lamtumira e fundit 15-vjeçarit Eldion Kelmendi, i cili ndërroi jetë tragjikisht pas një aksidenti.
Në këtë ditë të dhimbshme, pranë familjes Kelmendi dhe të afërmve, ishin të pranishëm qindra qytetarë, miq, si dhe figura të njohura publike dhe ish-banorë të Big Brother VIP Albania.
Ndër ta, spikati këngëtari dhe fituesi i edicionit të dytë të BBVA, Luiz Ejlli, i cili me shumë respekt dhe ndjeshmëri u ndodhej pranë babait të Gjestit, duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta në këto momente të vështira.
Fotografitë e publikuara nga ceremonia tregojnë emocionin dhe solidaritetin e komunitetit, ku prezenca e Luizit dhe figurave të tjera të njohura ishte një mbështetje e çmuar për familjen e pikëlluar.
Mes të pranishmëve ishin Egli Tako, këngëtarja Dafina Zeqiri, Ylli Limani dhe shumë artistë të tjerë, të cilët u bashkuan për t’i dhënë mbështetje Gjestit dhe familjes Kelmendi.
Ky rast i rëndë ka prekur thellë jo vetëm familjen, por edhe gjithë shoqërinë, duke evidentuar solidaritetin në momente dhimbjeje dhe humbjeje të një jete të re.