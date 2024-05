Gazeta greke shkrim për “rivalitetin” mes Kurtit dhe Ramës: Përplasje se kush do të jetë “babai” i kombit

Media greke “Kathimerini” ka analizuar situatën në Maqedoninë e Veriut pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, ku koalicioni VLEN doli para BDI-së së Ali Ahmetit.

“Kathimerini” ndalet te roli i Albin Kurtit dhe Vetëvendosjes në zgjedhje, teksa komenton edhe mosmarrëveshjet mes Tiranës zyrtare, Prishtinës dhe Shkupit.

Media greke analizon marrëdhënien e ftohtë mes Ramës dhe Kurtit, teksa i dyti shfaqi hapur mbështetjen për koalicionin VLEN në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut dhe i pari ishte në krahun e BDI-së.

Analiza e plotë

Një javë pas zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut , liderët e koalicionit shqiptar VLEN, të cilët janë emëruar si partnerë në qeverinë e VMRO-DPMNE-së në formim , kanë udhëtuar nga Tetova për në Prishtinë , mysafirë të kryeministrit Albin Kurti . Siç u njoftua, takimi u zhvillua në një “frymë bashkëpunimi të përzemërt” dhe u nënvizua roli stabilizues i faktorit shqiptar në Ballkan.

Në fakt, liderët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut kanë nxituar të marrin nga mentori i tyre Kurti, “vijën” në të cilën do të lëvizin në pazarin e vazhdueshëm me Mickoskin për formulimin e një agjende mbi bazën e së cilës do të formohet dhe do të drejtohet qeveria.

Dhe duket se Kurti u ka dhënë atyre dritën jeshile për të marrë pjesë në qeverinë e Shkupit, por jo pa kompromis që do t’i shërbejnë aspiratave të tij më të gjera në rajon. Ndër ato që u ranë dakord ishte tërheqja e Shkupit nga nisma ” Ballkani i Hapur ” për të cilin Vuçiç, Rama dhe Zaev kishin vendosur bashkërisht si një alternativë për vonimin e anëtarësimit të vendeve të tyre në BE dhe të cilën Kurti e kishte kundërshtuar, dhe çështja e dytë kryesore ishte hapja e një tuneli nëntokësor Tetovë – Prizren, i cili do t’i afrojë edhe më shumë krahinat ku janë shqiptarët në Maqedonisë së Veriut me Kosovën.

Por mbi të gjitha, lideri i Kosovës, duke “bekuar” pjesëmarrjen e partive “vëllazërore” në qeveri, edhe pse me të drejta zakonore duhet të ishte BDI-ja më e fortë e Ali Ahmadit në vend të tyre , bëhet përmes “kalit të Trojës” të zhvillimeve të rregullatorit të politikave në Maqedoninë e Veriut.

Në të njëjtën kohë, forcon radikalizimin e elementit shqiptar, marrëdhëniet e të cilit me maqedonasit janë përjetësisht të balancuara në litar, por edhe pozicionin e tij në konfliktin e paepur me Edi Ramën dhe Ali Ahmetin për primaret e lidershipit në popullsinë shqiptare.të Ballkanit.

Përplasja shqiptare se kush do të jetë babai kombëtar i gjashtë milionë shqiptarëve është duke u zhvilluar në trekëndëshin Tiranë – Prishtinë – Tetovë. Rama dhe Kurti janë në garë për rolin e “liderit” shqiptar, në një betejë për dominim mbi elementin shqiptar që nuk mund të mos ketë ndikim edhe në zhvillimet në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

Të paktën në teori, Tirana është qendra metropolitane për shqiptarët e Ballkanit. Por jo për liderin kosovar që vë në dyshim hapur këtë rol, veçanërisht Edi Ramën, me të cilin marrëdhëniet variojnë nga formale nëjomiqësore. Mosmarrëveshja ka një ndikim në negociatat me Serbinë për veriun e Kosovës dhe kërcënon të nxisë përçarjen etnike midis shqiptarëve dhe maqedonasve në Maqedoninë e Veriut.

Rama e cilëson Kurtin si “opozitar profesionist”.

“Po pres ditën kur do të protestojë kundër qeverisë së tij, i vetmi që mund ta rrëzojë Kurtin është Albini”, është shprehur ai.

Rama mbështet fuqishëm negociatat për normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd, duke u rreshtuar me evropianët dhe amerikanët dhe në fakt pikëpamjet e tij konvergojnë në disa pika me ato të Vuçiqit.

Në vend të kësaj, Kurti insiston në vijën e ashpër, duke refuzuar të pranojë planin e Francës dhe BE-së për formimin e “Bashkimit të Komunave Serbe” në veri. Fakti që Kosova për momentin mbetet jashtë Këshillit të Evropës ka nxitur tensionin në marrëdhëniet mes dy liderëve.

Rama fajëson Kurtin për “ngrirjen” e rrugës drejt këtij institucioni të rëndësishëm europian, duke e konsideruar përgjithësisht politikën e tij si vetëvrasëse për shqiptarët, teksa Kurti e injoron atë në mënyrë flagrante. Por, rivaliteti nuk është i fokusuar vetëm në qasjen ndaj çështjes së Kosovës. Pas mosmarrëveshjeve të pjesshme, dy liderët, me Ahmetin të jashtëm, po shikojnë “fronin e kombit”.

Rama, pavarësisht personalitetit të tij kontrovers, duket se e ka bindur Perëndimin se ai është njeriu i tyre, lideri që mund të qetësojë elementin shqiptar dhe ka si aleat Ali Ahmetin.

Rama dhe Ahmeti lëvizin në të njëjtën gjatësi vale duke promovuar moderimin dhe strategjinë e afrimit me elementin sllav. Në vend të kësaj, Kurti ka investuar në radikalizimin e bashkatdhetarëve të tij në rajon, duke e portretizuar veten si mbrojtës të shqiptarëve “të shtypur nga serbët” në luginën e Preshevës, por edhe të atyre në Maqedoninë e Veriut nga shumica sllavo-maqedonase.

Mirëpo, konflikti ka ikur nga fusha e Kosovës dhe është përhapur si në Tiranë, ku Kurti ka krijuar një “degë” të partisë së tij, e cila madje zbret në zgjedhjet shqiptare, edhe në Maqedoninë e Veriut me kontrollin mbytës të tre prej tyre nga katër partitë shqiptare që pritet t’i bashkohen koalicionit VLEN – VREDI në qeverinë Mickoski. Rama dhe Ahmeti, duke parashikuar ambicie më të gjera lidershipi, akuzojnë Kurtin për ndërhyrje.

Në Shkup, Ali Ahmeti paralajmëroi rrezikun e trazirave etnike, ndërsa Rama në Tiranë e quajti Kurtin “opozitar profesionist”.

“Duket se nuk e ndjen se në Kosovë po i plotësohet dëshira revolucionare dhe shkon në Maqedoni, vjen në Shqipëri”, tha Rama, duke shtuar se nuk ka ndërmend të “ngatërrohet” me partinë e tij as në Kosovë, as në Maqedonia e Veriut.

Në prag të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Kurti shpesh udhëtonte në Tetovë duke mbajtur fjalime në favor të partive shqiptare nën ndikimin e tij, duke shkaktuar shqetësim në Shkup.