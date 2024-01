Ditë historike për shqiptarët në RMV, Talat Xhaferi prezanton prioritetet e qeverisë

Me më shumë se një orë vonesë ka nisur seanca për emërimin e Talat Xhaferit si kryeministër i Maqedonisë së Veriut.

Në seancë të pranishëm janë parë deputetët të pozitës, por edhe në numër i madh i atyre të opozitës.

Xhaferi do të jetë kryeministri i parë shqiptar, ai do të ketë mandat për 100 ditë, pasi është një qeveri teknike që do të udhëheq.

Më herët në një deklaratë për mediet, Talat Xhaferi, ka folur për mundësinë e vazhdimit të emërimit të shqiptarëve në pozita drejtuese.

Ai ka thënë se shqiptarët çdo herë e kanë dëshmuar se munden të menaxhojnë me pozita kyçe.

“Jemi pjesë përbërëse e kësaj historie e këtij shteti. E kemi verifikuar që mundemi që nga shqiptarët ka kuadro të denjë institucionalisht, që munden të menaxhojnë institucionet”.

“Ka potencial e ka kapacitet që në mënyrë të barabartë të jepet shansi dhe mundësia”, ka thënë Xhaferi.