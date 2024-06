Dhunoi brutalisht tre vajzat në Kosovë, dorëzohet në polici autori i dyshuar

Është dorëzuar në polici autori i dhunës së tri vajzave dje në Prishtinë.

Lajmi është bërë i ditur nga mediat në Kosovë, që kanë publikuar dhe pamjet e sulmit. Në to, shihet një person i revoltuar që afrohet me shpejtësi për të goditur tre vajza, ata fillimisht ikin të trembura, por më pas, tentojnë që të mbrohen. Por burri duket se nuk dorëzohet dhe pasi dhunon me grushte e shkop vajzat, largohet me shpejtësi.

Sipas mediave, vajzat punonin në një qendër masazhi në Prishtinë dhe nga dëshmitë e tyre, rezulton se burri ka kërkuar shërbim ekstra, gjë e cila nuk është ofruar nga vajzat.