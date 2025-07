Dështon për herë të 51-të konstituimi i Kuvendit të Kosovës, afati ligjor mbaron në tri ditë

Ka dështuar për të 51-ën herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që afati 30-ditor i dhënë nga Gjykata Kushtetuese për formimin e institucioneve po shkon drejt fundit — kanë mbetur vetëm tri ditë.

Seanca e fundit u zhvillua me kryesues Avni Dehari, i cili tentoi sërish të kalojë Komisionin për votim të fshehtë. Kjo formë votimi është e preferuar nga partia Vetëvendosje, pasi me votim të hapur dështoi zgjedhja e Albulena Haxhiut si kryeparlamentare. Megjithatë, pjesa tjetër e partive nuk ka dhënë mbështetje për këtë format, duke çuar në dështimin e seancës.

Vetëvendosje me 48 deputetë dhe Nisma e Fatmir Limajt me tre deputetë kanë nisur negociata për të arritur një marrëveshje që do të mundësonte formimin e institucioneve, të cilat mungojnë prej afro pesë muajsh pas zgjedhjeve. Megjithatë, deri tani nuk ka arritur një kompromis, dhe situata mbetet e paqëndrueshme, ndërsa afati ligjor po mbaron.

Kjo krizë politike po e bën Kosovën të qëndrojë pa institucione të reja, duke rrezikuar stabilitetin dhe funksionimin e shtetit në një moment të rëndësishëm. Presioni i brendshëm dhe ndërkombëtar për zgjidhje të shpejtë po rritet, por palët politike vazhdojnë të mbeten të ndara.