Eksportet kineze në Rusi në dy muajt e parë të 2025 ranë 10.9% dhe blerjet kineze nga Rusia 3.9%. Hipoteza është se Kina synon të forcojë lidhjet me Evropën në mes të luftës tregtare

Një surprizë u shfaq kur pak ditë më parë agjencia doganore e Pekinit njoftoi rezultatet e tregtisë së jashtme në këtë moment të parë të vitit 2025. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, eksportet kineze në Rusi kanë rënë dhe blerjet nga Rusia gjithashtu kanë rënë mjaft drastike. Eksportet kineze në vendin e Vladimir Putin ranë me 10.9% në dy muajt e parë të vitit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024; Sa i përket shitjeve ruse, rënia në janar dhe shkurt është 3.9% krahasuar me dymbëdhjetë muaj më parë.

Lidhja gjatë luftës Rusi-Ukrainë

Bilanci që ishte krijuar gjatë tre viteve të luftës totale në Ukrainë nuk funksionoi kështu. Nëse ka ndonjë gjë, funksionoi anasjelltas. Kina kishte rritur furnizimet për Rusinë, duke e ndihmuar atë të anashkalojë dhe të zbusë ndikimin e sanksioneve nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara: qarkullimi ishte rritur nga 67 miliardë dollarë në 2021 në 115 miliardë në 2023 dhe vazhdon të rritet.

Ndërkohë, Rusia kishte qenë në gjendje t'i shiste Kinës shumë nga nafta dhe një pjesë e gazit që demokracitë nuk blejnë më. Kthesa U

Tani ka një kthesë të parë të qartë U. Mund të jetë thjesht një tronditje e rregullimit në një miqësi që – sipas përkufizimit të Xi Jinping për Putinin pak para luftës – “nuk njeh kufij”.

Por ndoshta jo. Është e vështirë që flukset tregtare kineze të mos reflektojnë edhe zgjedhjet politike, veçanërisht kur ato ndryshojnë kaq papritur. A po lodhet Pekini nga Rusia, i frikësuar nga komprometimi dhe kapur në politikat e agresionit të armatosur të Putinit?

Ka të ngjarë që një rishikim fillestar do të nxitet nga detyrimet shtesë të kërcënuara fillimisht dhe më pas të vendosura kundër Kinës (në 20%) nga administrata e re e Donald Trump. Xi Jinping dhe e gjithë klasa në pushtet në Pekin e kuptojnë shumë mirë se - përballë mbylljes në rritje të tregut amerikan - ata duhet të mbajnë marrëdhënie të mira me Evropën dhe, nëse është e mundur, t'i përmirësojnë ato. Në këtë, "miqësia e pakufishme" e Pekinit me Putinin është padyshim një zvarritje, sepse ajo është jashtëzakonisht e neveritshme në Bruksel dhe kryeqytete të tjera evropiane. Forcimi i lidhjeve me Evropën

Prandaj, ka të ngjarë që hezitimi i parë kinez për të ndihmuar rusët për të anashkaluar sanksionet buron gjithashtu nga ky shqetësim: përpjekja për të forcuar lidhjet me Evropën, duke qenë se lidhjet tregtare me Shtetet e Bashkuara janë gjithnjë e më të vështira.

Si lëviz Kremlini

Ky aspekt nuk duhet t'i ketë shpëtuar vërejtjes së Kremlinit, sepse qeveria e Moskës po bën gjithçka që është e mundur për ta lidhur Kinën me veten për një kohë të gjatë në aventurën e dhunshme të Ukrainës. Nga dëshmitë e pakta të filtruara nga Donbasi i pushtuar, duket për shembull se rusët kanë zgjedhur t'u japin kontrata për shfrytëzimin e guroreve dhe rrjedhimisht furnizimin me materiale për rindërtimin e Mariupolit, të shkatërruar nga bombardimet e 2022, disa kompanive të mëdha kineze - duke përfshirë Amma Сonstruction Zhongxinry Machinery dhe Machinery.