Zgjedhjet e Parlamentit Europian, kur priten rezultatet e para

Rreth 360 milionë qytetarë të BE-së po votojnë për të zgjedhur 720 anëtarë të Parlamentit Evropian, në votimin më të madh ndërkombëtar në botë.



Në ditën e katërt dhe të fundit, votimi po zhvillohet në 21 vende, ku Italia do të jetë vendi i fundit që mbyll kutitë e votimit në orën 23.00 CET.

Vlerësimet e para kombëtare të bazuara në exit polling priten nga ora 18.15 CET.

Sondazhet e opinionit parashikojnë fitime historike për partitë radikale të krahut të djathtë. Një rezultat i tillë mund të ndryshojë balancën e fuqisë në institucionin e vetëm të zgjedhur në mënyrë demokratike të BE-së dhe t’u japë forcave të krahut të djathtë më shumë ndikim se kurrë në politikat e BE-së. Mbetet ende mister se kush merr drejtimin e institucioneve evropiane në Bruksel, duke përfshirë Komisionin dhe Këshillin, me zgjedhjet e vendosura për të nxitur një garë për postet kryesore të BE-së.

Votimi tashmë është mbyllur në gjashtë vende të BE-së – Çeki, Irlandë, Letoni, Maltë, Holandë dhe Sllovaki.



Zgjedhjet janë dëmtuar nga dhuna, pasi kryeministri danez pësoi një sulm në Kopenhagë të premten në mbrëmje (7 qershor) menjëherë pas një ngjarjeje fushate.

Rezultatet holandeze, 47% e elektoratit holandez votoi të enjten (6 qershor), me partinë e krahut të djathtë PVV që doli si fituesi më i madh bazuar në exit poll, duke arritur 7 vende. Por koalicioni Gjelbër-Socialist çuditërisht kaloi përpara me tetë mandate, sipas vlerësimit që do të konfirmohet mbrëmjen e sotme.

Media sllovake ka raportuar gjithashtu rezultate paraprake që sugjerojnë se Sllovakia Progresive social-liberale ka mposhtur partinë populiste Smer të kryeministrit Robert Fico.

Kur do ta mësojmë rezultatin?

Këto janë një zgjedhje maratonë si asnjë tjetër, me rezultate që rrjedhin gjatë ditës ndërsa qendrat e votimit mbyllen në periudha të ndryshme në të gjithë kontinentin.

Ja kur pritet të marrim vlerësimet e para:

18.15-18.30 CET – Priten vlerësimet e para kombëtare nga Austria, Qiproja, Gjermania, Greqia, Malta dhe Holanda

19.15 CET – Vlerësime kombëtare nga Bullgaria dhe Kroacia

20.15 – 20.45 CET – Vlerësimet kombëtare nga Danimarka, Franca dhe Spanja, si dhe parashikimi i parë i Parlamentit Evropian bazuar në vlerësimet e hershme

21.15-21.30 CET – Katër vlerësime kombëtare shtesë nga Polonia, Portugalia, Rumania dhe Suedia

23.15 CET – Vlerësimi përfundimtar kombëtar nga Italia, me një projeksion të përditësuar

00.15 CET – Rezultati provizor për Belgjikën