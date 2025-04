Zbuloni 7 benefitet e të folurit me veten

Është shumë interesante që ndërsa psikologët dhe analistët na inkurajojnë të mbajmë një ditar dhe të regjistrojmë mendimet tona, nuk i dëgjojmë shpesh të na thonë të flasim me veten, me zë të lartë apo jo.

E megjithatë kjo praktikë ka përfitime të veçanta për psikologjinë tonë, të cilat përmblidhen si më poshtë:

Udhëzime për misione të vështira

Imagjinoni të montoni një pjesë të mobiljeve IKEA dhe të përpiqeni t’i rregulloni pjesët. Do t’ju duket shumë e dobishme t’i lexoni udhëzimet me zë të lartë për veten tuaj dhe madje ta shpërbleni veten sa herë që merrni vidën e duhur për të përfunduar detyrën.



Jepini vetes kohë për të përpunuar përvoja dhe mjedise të panjohura.

Të folurit me zë të lartë me veten na ndihmon të kuptojmë dhe menaxhojmë ngjarje të pazakonta rreth nesh, si dhe zhvillime të dhimbshme që pothuajse të gjithë ne i përjetojmë, si vështirësitë në marrëdhënie dhe sëmundjet. Njerëzit që udhëtojnë vetëm ose merren me aktivitete si ecja, zbulojnë se të folurit me zë të lartë me veten në mjedise të panjohura i bën ata më të kuptueshëm, duke u dhënë gjithashtu kurajo.

Ndihmon me të mësuarit

Të menduarit me zë të lartë kur studion materiale të vështira e bën atë më të kuptueshëm për të mësuar. Kjo vlen për të gjitha nivelet e arsimit, por edhe sa herë që ju duhet të mësoni diçka përmendësh ose të kuptoni një tekst të vështirë.

Ndihmon në prezantimin më të mirë

Të folurit me zë të lartë me veten është një teknikë teatrale që na ndihmon të përmirësojmë mënyrën se si prezantojmë diçka, qoftë ky një projekt profesional apo përgatitje për një takim personal.

Ndihmon në racionalizimin e mendimeve negative

Në vend që t’i mbajmë ato brenda mendjes sonë dhe të na shkaktojnë dëm, të flasim me veten dhe t’i nxjerrim jashtë mendimet tona negative i zbut ato dhe na qetëson.

Distancohemi nga vetja.

Biseda me veten në vetën e dytë na lejon të distancohemi dhe të rregullojmë më mirë emocionet, mendimet dhe sjelljen tonë sikur të ishim vëzhgues të jashtëm.

Na jep motivim.

E keni parë ndonjëherë lëvizjen… “Meritoj, meritoj, e meritoj” që Stamatina Tsimtsili dhe paneli i saj avokatojnë çdo mëngjes? Në një ditë të vështirë, duke folur me veten për t’ju “shtyrë” përpara mund t’ju motivojë që t’i shihni gjërat më pozitivisht.