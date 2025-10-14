VIDEO/ Gorilla thyen barrierën prej xhami në kopshtin Zoologjik të San Diegos. Rrezikohen vizitorët
Momente paniku në Kopshtin Zoologjik të San Diegos në Kaliforni të shtunën, kur një gorillë papritmas u hodh mbi barrierën prej xhami të kafazit të tij, duke thyer njërën nga tre shtresat mbrojtëse.
Zyrtarët e kopshtit zoologjik thonë se gorilla 10-vjeçare e ultësirës perëndimore, e quajtur Denny dhe me peshë rreth 180 kilogramë, theu një pjesë qelqi në kafazin e tij në seksionin e Pyllit të Gorillëve.
Eyewitness video captured the heart-stopping moment a gorilla rushed the glass at a viewing enclosure in San Diego Zoo, leaving it cracked and startling bystanders. pic.twitter.com/uUSl1E7Zu6— ABC News (@ABC) October 14, 2025
Videoja e kapur nga vizitorët e kopshtit zoologjik tregon Denny-n duke sulmuar barrierën prej xhami dhe duke e thyer atë me forcë, duke shkaktuar panik tek disa familje që vrapuan për t’u larguar. Kopshti zoologjik i San Diegos konfirmoi pak kohë më vonë se Denny nuk ishte lënduar dhe se xhami, i cili është i përbërë nga tre shtresa materiali të fortë sigurie, ishte dëmtuar vetëm në një shtresë.