LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO/ Gorilla thyen barrierën prej xhami në kopshtin Zoologjik të San Diegos. Rrezikohen vizitorët

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 13:40
Bota

VIDEO/ Gorilla thyen barrierën prej xhami në kopshtin Zoologjik

Momente paniku në Kopshtin Zoologjik të San Diegos në Kaliforni të shtunën, kur një gorillë papritmas u hodh mbi barrierën prej xhami të kafazit të tij, duke thyer njërën nga tre shtresat mbrojtëse.


Zyrtarët e kopshtit zoologjik thonë se gorilla 10-vjeçare e ultësirës perëndimore, e quajtur Denny dhe me peshë rreth 180 kilogramë, theu një pjesë qelqi në kafazin e tij në seksionin e Pyllit të Gorillëve.

Videoja e kapur nga vizitorët e kopshtit zoologjik tregon Denny-n duke sulmuar barrierën prej xhami dhe duke e thyer atë me forcë, duke shkaktuar panik tek disa familje që vrapuan për t’u larguar. Kopshti zoologjik i San Diegos konfirmoi pak kohë më vonë se Denny nuk ishte lënduar dhe se xhami, i cili është i përbërë nga tre shtresa materiali të fortë sigurie, ishte dëmtuar vetëm në një shtresë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion