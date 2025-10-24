I dënuar me 29 vite burg në Itali për pjesëmarrje në organizatë kriminale, arrestohet 49-vjeçari dhe personi që e strehonte
Policia e Beratit ka vënë në pranga një 49-vjeçar, i dënuar në Itali me 29 vite burg për trafik të lëndëve narkotike dhe organizatë kriminale.
Në pranga është vënë shtetasi Armando Pjetri, i cili ishte në kërkim, por strehohej në Kuçovë nga një bashkëpunëtor i tij 53 vjeç, edhe ai u vu në pranga.
53 vjeçari banues në Kuçovë akuzohet për veprat penale “Përkrahja e autorit të krimit”, dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me Interpol Romën, për të finalizuar procedurën për ekstradimin e shtetasit Armando Pjetri, në Itali. Ndërkaq, materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Beratit, për veprime të mëtejshme.
Njoftimi
Berat/Finalizohet operacioni policor i koduar “Rrjeta”.
Operacioni, nga DVP Berat, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Kuçovë dhe me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale të DPPSh-së.
I dënuar në Napoli, me 29 vjet burgim, për pjesëmarrje në një organizatë kriminale, për trafikim të lëndëve narkotike, kapet 49-vjeçari.
Arrestohet në flagrancë 53-vjeçari që strehonte në Kuçovë, shtetasin e shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Në këtë banesë u gjet një sasi Cannabisi.
Si rezultat i një pune operacionale të mirorganizuar, të kryer nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Kuçovë dhe me DFPO-në, në drejtimin e Prokurorisë së Beratit, u finalizua operacioni “Rrjeta”.