Vazhdojnë bombardimet izraelite në Rafah, frikë për operacion të madh ushtarak tokësor

Forcat e armatosura izraelite bombarduan të paktën katër shtëpi në Rafah sot, duke ngritur frikën se një operacion i planifikuar ushtarak tokësor në skajin jugor të enklavës së rrethuar palestineze, shtëpia e qindra mijëra palestinezëve të zhvendosur, mund të fillojë së shpejti.

Njëmbëdhjetë anëtarë të një familjeje u vranë në një nga ato sulme ajrore , sipas zyrtarëve shëndetësorë të cituar nga agjencia e lajmeve Reuters.

Ndërsa ekipet shpëtuese nxorrën trupat nga rrënojat e një ndërtese aty pranë, Musa Dahir tha se u zgjua nga shpërthimi i fuqishëm, puthi vajzën e tij të tmerruar dhe vrapoi jashtë për të parë shkatërrimin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mes viktimave ishte babai i tij 75-vjeçar dhe nëna e tij 62-vjeçare. “Prindërit e mi kishin ardhur me miqtë nga qyteti i Gazës”, tha ai për Reuters. “Ata të gjithë jetuan së bashku dhe u zhdukën në një çast,” shton ai.

Në një vend tjetër të bombarduar, Xhamil Abu Houri thotë se duke intensifikuar sulmet ajrore, Izraeli donte të tregonte përbuzjen e tij ndaj Këshillit të Sigurimit të OKB-së, i cili javën e kaluar miratoi një rezolutë që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm.

Ai ka frikë se sulmi tokësor në Rafah nuk do të zgjasë, pasi Izraeli ka kërcënuar prej javësh në kundërshtim me thirrjet e SHBA-së që paralajmërojnë rrezikun e katastrofës humanitare.Bombardimet janë intensifikuar, po na kërcënojnë me ndërhyrje tokësore dhe thonë se është dhënë drita jeshile për pushtimin e Rafahut”, thotë Houri dhe pyet: “Ku është Këshilli i Sigurimit (KB)? “Shikoni fëmijët tanë. Ku të shkojmë?”, thekson ai i dëshpëruar.

Sipas autoriteteve shëndetësore të enklavës palestineze, në një sulm izraelit pasdite në Rafah, katër palestinezë të tjerë , duke përfshirë një grua dhe një fëmijë, u plagosën disa persona.

Në periferi perëndimore të qytetit të Gazës, shtatë persona u vranë nga një sulm ajror izraelit në një shtëpi, thanë të njëjtat burime.

Që nga shpërthimi i luftës midis Izraelit dhe Hamasit, më shumë se 32,000 palestinezë janë vrarë nga operacionet ushtarake izraelite në Rripin e Gazës dhe mijëra të tjerë vlerësohet të jenë varrosur në rrënojat e ndërtesave të rrafshuara, sipas një raporti të ministrisë së shëndetësisë në Hamas.