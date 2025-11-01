LEXO PA REKLAMA!

Ukraina shkatërron raketën ruse që u cilësua “e paprekshme” nga Putini

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 12:32
Bota

Ukraina shkatërron raketën ruse që u cilësua "e paprekshme" nga Putini

Forcat ukrainase kanë shkatërruar një nga raketat e reja të përparuara hipersonike të Rusisë duke e goditur atë në një bazë ushtarake në Rusi, njoftuan zyrtarët e lartë të Kievit.

Raketa Oreshnik, me shpejtësi 10 herë më të madhe se shpejtësia e zërit, e cilësuar nga presidenti rus, Vladimir Putin, si e paprekshme ndaj sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe një armë që ndryshon lojën, u godit në poligonin ushtarak të qitjes Kapustin Yar pranë Detit Kaspik në Rusinë jugperëndimore, afërsisht 500 kilometra nga kufiri ukrainas, u tha gazetarëve në Kiev kreu i Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës, Vasyl Maliuk.

Ai e përshkroi misionin si shumë të suksesshëm. Nuk është e qartë se sa raketa Oreshnik ka Rusia, por Putin thotë se ato janë aktualisht në prodhim.

Ukraina gjithashtu kreu 20 sulme ndaj objekteve ruse të naftës, duke i shkaktuar rënie prej 20% të produkteve të naftës në tregun e brendshëm rus, shtoi Maliuk.

