Trump urdhëron dërgimin e trupave në Portland: Të përdorin forcën nëse është e nevojshme

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 19:37
Bota

Trump urdhëron dërgimin e trupave në Portland: Të

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, urdhëroi sot vendosjen e ushtrisë në një qytet të ri, Portland , Oregon, në veriperëndim të SHBA-së, “duke autorizuar përdorimin e forcës nëse është e nevojshme”.

“I kam urdhëruar Sekretarit të Mbrojtjes, Pete Hegseth, të vendosë të gjitha trupat e nevojshme për të mbrojtur Portlandin e shkatërruar nga lufta dhe objektet tona të ICE -së (Zbatimi i Imigracionit dhe Doganave të SHBA-së), të cilat janë nën rrethim nga Antifa dhe terroristë të tjerë vendas”, shkroi ai në një mesazh në platformën e tij Truth Social.

Javën e kaluar, presidenti amerikan njoftoi se kishte nënshkruar një urdhër ekzekutiv për vendosjen e Gardës Kombëtare në Memphis , Tennessee.

Edhe pse Memphis është një shtet i kontrolluar nga republikanët, Donald Trump ka nisur një “fushatë” kundër qyteteve të kontrolluara nga demokratët duke vendosur trupa atje, duke përmendur “krimin”.

Edhe pse kryetari i bashkisë së Portlandit nuk është demokrat, ai konsiderohet si një nga kryebashkiakët më progresivë në SHBA. Oregoni , që përfshin Portlandin, është gjithashtu një shtet me një guvernator demokrat.

Trump tashmë ka vendosur Gardën Kombëtare në Los Angeles dhe Washington, D.C. , dhe në fillim të këtij muaji njoftoi një plan për të vendosur 1,000 trupa në Luiziana – me kërkesë të guvernatorit republikan – për të ndihmuar në operacionet e policisë urbane në shtet.

Në fillim të shtatorit, Donald Trump kërcënoi Çikagon me ndërhyrje ushtarake, duke përmendur emrin e ri të Pentagonit , që tani quhet “Departamenti i Luftës” , ndërsa opozita demokrate denoncon një “diktator të mundshëm”.

“Më pëlqen era e deportimeve në mëngjes. Çikago do ta kuptojë pse e quajmë Departamenti i Luftës”, kishte thënë Trump në një postim në platformën Truth Social.

