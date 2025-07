Trump nuk e përjashton një sulm ndaj Iranit: "Mund ta bëj, mund të mos e bëj, askush nuk e di".

Donald Trump , duke folur jashtë Shtëpisë së Bardhë, i la të gjitha mundësitë të hapura, duke refuzuar të përgjigjej nëse SHBA-të po planifikonin një sulm ndaj Iranit apo objekteve të tij bërthamore.

Konkretisht, kur u pyet për përfshirjen e mundshme të SHBA-së në Iran , ai shmangu përgjigjen direkte. "Nuk mund ta them këtë," tha ai, duke shtuar me tonin e tij karakteristik: "Mund ta bëj, mund të mos e bëj. Askush nuk e di se çfarë dua të bëj. Ajo që mund të them është se Irani ka shumë probleme dhe dëshiron të negociojë."

Ai tha gjithashtu se i kishte dhënë Iranit "ultimatumin përfundimtar".

Ai përsëriti gjithashtu një qëndrim që e ka shprehur vazhdimisht ditët e fundit, duke argumentuar se Teherani duhet të kishte treguar një gatishmëri më të madhe për të negociuar para sulmit të Izraelit.

Në të njëjtën kohë, ai zbuloi se negociatorët iranianë "sugjeruan që ata mund të vinin në Shtëpinë e Bardhë" për bisedime, megjithëse, siç tha ai, përpjekja është "e vështirë" pasi ai e konsideron " tepër vonë për diskutime ". "Ka një ndryshim të madh midis situatës aktuale dhe situatës së një jave më parë".

Ai e përshkroi Iranin si plotësisht të pambrojtur, pa asnjë mbrojtje ajrore. Ai tha gjithashtu se nuk ishte i sigurt "sa gjatë" do të zgjaste konflikti, me mbrojtjen ajrore iraniane të shkatërruar. "Dy fjalë të thjeshta: dorëzim pa kushte", theksoi ai në mënyrë karakteristike. "Jam i lodhur".

Presidenti amerikan sulmoi Teheranin në një sulm verbal, duke thënë: "Ata kishin qëllime të këqija. Për 40 vjet ata kanë bërtitur 'vdekje Amerikës, vdekje Izraelit, vdekje kujtdo që nuk e pëlqenin'".