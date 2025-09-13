LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Trump kërkon dënim me vdekje për vrasësin e dyshuar të Charlie Kirk

Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 16:33
Bota
Trump kërkon dënim me vdekje për vrasësin e dyshuar të

Presidenti Donald Trump ka bërë thirrje që vrasësi i dyshuar i aktivistit politik Charlie Kirk, Tyler Robinson, të dënohet me vdekje.

Trump, i cili ka qenë prej kohësh mbështetës i dënimit me vdekje, e ka bërë këtë deklaratë pas arrestimit të Robinson, i cili akuzohet për vrasjen e Kirk në një ngjarje të tmerrshme që tronditi opinionin publik.

Në një koment të tij të fundit, Trump theksoi se ai ka hequr një moratorium mbi ekzekutimet federale që u vendos gjatë administratës së tij të parë dhe ka urdhëruar ekzekutimin e të burgosurve të dënuar për krime të rënda. Ky ishte një nga aktet e tij të para në fillim të mandatit të tij të dytë, në janar.

Dënimi me vdekje është ende i ligjshëm në shumicën e shteteve të SHBA-së, dhe Trump ka mbikëqyrur një numër ekzekutimesh gjatë muajve të fundit të mandatit të tij të parë, duke e bërë atë ekzekutorin më të frytshëm të vendit në më shumë se një shekull. Ekzekutimi i fundit u realizua vetëm pesë ditë para se Trump të largohej nga detyra në janar 2021./tch

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion