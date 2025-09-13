Trump kërkon dënim me vdekje për vrasësin e dyshuar të Charlie Kirk
Presidenti Donald Trump ka bërë thirrje që vrasësi i dyshuar i aktivistit politik Charlie Kirk, Tyler Robinson, të dënohet me vdekje.
Trump, i cili ka qenë prej kohësh mbështetës i dënimit me vdekje, e ka bërë këtë deklaratë pas arrestimit të Robinson, i cili akuzohet për vrasjen e Kirk në një ngjarje të tmerrshme që tronditi opinionin publik.
Në një koment të tij të fundit, Trump theksoi se ai ka hequr një moratorium mbi ekzekutimet federale që u vendos gjatë administratës së tij të parë dhe ka urdhëruar ekzekutimin e të burgosurve të dënuar për krime të rënda. Ky ishte një nga aktet e tij të para në fillim të mandatit të tij të dytë, në janar.
Dënimi me vdekje është ende i ligjshëm në shumicën e shteteve të SHBA-së, dhe Trump ka mbikëqyrur një numër ekzekutimesh gjatë muajve të fundit të mandatit të tij të parë, duke e bërë atë ekzekutorin më të frytshëm të vendit në më shumë se një shekull. Ekzekutimi i fundit u realizua vetëm pesë ditë para se Trump të largohej nga detyra në janar 2021./tch