Trump do të shkojë në spital javën e ardhshme, zbulohet arsyeja
Presidenti Donald Trump, 78-vjeçar, do t’i nënshtrohet një kontrolli mjekësor rutinë gjatë javëve të ardhshme, thuhet në një deklaratë të publikuar nga Shtëpia e Bardhë të shtunën.
“Presidenti Donald J. Trump do t’i nënshtrohet një kontrolli mjekësor rutinë muajin e ardhshëm në Qendrën Mjekësore Ushtarake Kombëtare”, thuhet në njoftimin e datës 1 mars.
“Data e kontrollit mjekësor do të publikohet javët e ardhshme”, thuhet në deklaratën e nënshkruar nga mjeku i tij, Sean Barbabella, mjek ushtarak i karrierës që ka shërbyer në Afganistan dhe Irak.
Pavarësisht moshës së tij, Presidenti Trump gëzon një gjendje të mirë fizike dhe plot me energji. Por në të kaluarën, kontrollet mjekësorë kanë ngritur pikëpyetje në lidhje me transparencën e detajeve të rezultateve.
Ndonëse Presidenti Trump nuk konsumon alkool apo duhan, ai njihet për pasionin që ka për ushqimet e shpejta apo mishin e pjekur. Ushtrimi i vetëm fizik i tij është loja e golfit.
Një kontroll mjekësor gjatë mandatit të tij të parë në vitin 2018, sugjeronte se presidenti duhet të synojë të humbasë rreth 5 kilogramë peshë, por në përgjithësi gëzonte “shëndet të shkëlqyer”. Mjeku i tij tha se nuk kishte shenja të ndonjë problemi mendor dhe se me një dietë më të shëndetshme, ai mund të “jetojë deri në 200 vjet”.
Një vit më vonë, ekzaminimi mjekësor i udhëheqësit 1.9 metra të gjatë, tregonte se ai peshonte 110 kilogramë, rreth 3 kilogramë më shumë se para se të merrte detyrën dhe se ai po merrte ilaçe për të trajtuar kolesterinën.
Gjatë fushatës presidenciale të zotit Trump në vitin 2015, mjeku i tij, Harold Bornstein, publikoi një letër ku thuhej se tensioni i gjakut i zotit Trump ishte “çuditërisht i shkëlqyer” dhe nëse zgjidhet, “zoti Trump, mund të them pa mëdyshje, do të jetë individi më i shëndetshëm i zgjedhur ndonjëherë në Shtëpinë e Bardhë”.
Mjeku Bornstein tha më vonë për rrjetin CNN se vetë zoti Trump “e diktoi të gjithë letrën. Unë nuk e shkrova atë letër”. /VOA/