Tre oficerë policie vriten gjatë operacionit në Pensilvani! Dy të tjerë në gjendje të rëndë
Tre oficerë policie u vranë dhe 2 të tjerë mbetën të rëndë gjatë një shkëmbimi zjarri, në Pensilvani.
Ngjarja u regjistrua në York, kur efektivët e policisë kishin shkuar në zonë për ekzekutimin e një urdhër arresti - pas një akuze të ngritur për përndjekje dhe hyrje pa leje në pronë private.
Shefi i Policisë Shtetërore, Christopher Paris, njoftoi incidentin, duke shtuar se personi, i cili ende nuk është identifikuar, vdiq pas shkëmbimit të zjarrit me oficerët.
Ai gjithashtu nuk i identifikoi emrat e oficerëve ose vendin ku punonin, duke thënë vetëm se janë pesë oficerë të zbatimit të ligjit në Qarkun e Yorkut.
“Nuk do të pushojmë derisa të kemi kryer një hetim të plotë dhe tërësor për këtë çështje", tha Paris.
Prokurorja e Përgjithshme Pamela Bondi e quajti dhunën kundër policisë "një plagë për shoqërinë tonë".