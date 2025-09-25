TRAGJIKE! Po kthehej nga shkolla, përplaset për vdekje fëmija 11-vjeçar
Një 11-vjeçar nga qyteti i Igumenicës në Greqi ka ndërruar jetë në një aksident tragjik rrugor, teksa po kthehej në shtëpi nga shkolla.
Fëmija u përplas nga një automjet në një nga rrugët qendrore të qytetit, duke ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë e këmbësorëve, veçanërisht të fëmijëve pranë institucioneve arsimore.
Sipas raportimeve, 11-vjeçari tentoi të kalonte rrugën në një moment kur po kalonte një automjet, dhe përplasja ishte e fuqishme, duke i shkaktuar plagë të rënda.
Ai u dërgua menjëherë në Urgjencën e Igumenicës dhe më pas në Spitalin e Filiates, por fatkeqësisht nuk arriti të mbijetojë.
Autoritetet greke kanë nisur hetimet për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit tragjik.