Tensione mes dy shteteve! Dëbimi i 12 diplomatëve francezë përplas Francën me Algjerinë

Le Monde, AFP – Ministri i Jashtëm Francez të martën, më 15 prill, kritikoi vendimin e Algjerisë për të dëbuar 12 zyrtarë francezë dhe paralajmëroi për një kundërpërgjigje, ndërsa tensionet janë rritur midis Parisit dhe ish-kolonisë së saj të Afrikës së Veriut.

Jean-Nöel Barrot tha se masa ishte “e keqe” dhe paralajmëroi se “nuk do të jetë pa pasoja”, duke shtuar se nëse “Algjeria zgjedh përshkallëzimin, ne do të përgjigjemi me vendosmërinë më të madhe”.





Ministria e Jashtme e Algjerisë tha se i kishte shpallur 12 persona non grata pas arrestimit në Francë të një zyrtari konsullor algjerian, një “akt i ndyrë” për të cilin fajësoi Ministrin e Brendshëm Francez, Bruno Retailleau.

Për dekada të tëra, marrëdhëniet midis Francës dhe Algjerisë kanë kaluar nëpër trazira diplomatike, dhe grindja e re vjen në një kohë delikate në marrëdhënie, duke nënvizuar vështirësitë në riparimin e lidhjeve.

Të premten, prokurorët francezë ngritën padi ndaj tre algjerianëve, përfshirë një zyrtar konsullor, me dyshimin për përfshirje në rrëmbimin e vitit 2024 të një kundërshtari të qeverisë algjeriane, Amir Boukhors, në një periferi të Parisit. Burrat, të cilët po ndiqen gjithashtu penalisht për konspiracion “terrorist”, u vendosën në paraburgim.