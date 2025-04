Rama: Kreu i SPAK Altin Dumani burrë i zoti, me integritet! Aty ishte prokuror, por s’kishte shpatë!

Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar kryeprokurorin e SPAK, Altin Dumani duke e konsideruar si një burrë i zoti, me integritet dhe i ndershëm.

Por, Rama, tha se drejtuesi i SPAK, ka qenë prokuror prej vitesh dhe nuk thirri në organin e akuzës ndonjë njeri me pushtet, duke shtuar se “nuk kishte shpatën e drejtësisë”.

“Aty ishte prokuror, kishte thirrur ndonjë njeri me pushtet dhe ti thoshte hajde këtu, kishe parë ndonjëherë njerëz të veshur me pushtet të parakalonin para Prokurorisë?”, deklaroi kreu i qeverisë në rubrikë Sy m’Sy.

Kryeministri shtoi se Dumani ishte “një prokuror këtu në Tiranë me vite e vite të tëra por nuk kishte shpatën”.

“Shpata ishte këtu, në këtë zyrë”, deklaroi Edi Rama.

Altin Dumani, po e sjell si shembull që drejtues i SPAK që nuk i kanë lënë rob shtëpie dhe nuk i kanë lënë gjë pa i thënë për turpin e tyre dhe ka gjithë solidaritetin tonë, dhe flet ti bashkë me Lulin, se bufi thotë do e shkrij SPAK më 12 Maj por bufi do të jetë u shkrirë në lotët e kënetë për atë që do të ndodhë, kur të fillojnë të hapen kutitë dhe të dal Noc Rroku aty, për bufin dhe të gjithë kua kua kuatë”, tha Rama.