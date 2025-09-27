Shkeljet e hapësirës ajrore nga Rusia , udhëheqësit ushtarakë të NATO-s mblidhen në Letoni
Shefat e Shtabeve të Përgjithshme të vendeve anëtare të NATO-s po zhvillojnë sot një takim në Riga të Letonisë, ku në qendër të diskutimeve janë shkeljet e fundit të hapësirës ajrore nga forcat ruse.
“Shpreh sot solidaritetin tim të plotë dhe të palëkundur me të gjithë aleatët, hapësira ajrore e të cilëve është shkelur. Reagimi i NATO-s është i vendosur dhe do të forcohet më tej,” deklaroi admirali Giuseppe Cavo Dragone, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO-s, gjatë fjalimit hapës të takimit.
Ai theksoi gjithashtu: “Këto veprime janë të rrezikshme dhe përshkallëzuese, vënë jetë njerëzish në rrezik, dhe përgjegjësia e plotë bie mbi Rusinë.”
Presidenti i Letonisë, Edgars Rinkēvičs, në fjalën e tij si mikpritës, tha se “prioriteti i menjëhershëm sot është pa dyshim mbrojtja ajrore.”
Ai shtoi: “Siç e kam theksuar më parë, Rusia vazhdon me një sjellje provokimesh – më së fundmi duke shkelur në mënyrë të pamatur hapësirat ajrore të Polonisë dhe Estonisë.”
Forcat ruse kanë kryer së fundmi një sërë shkeljesh potencialisht të rrezikshme të hapësirës ajrore të vendeve anëtare të NATO-s mbi rajonin e Balltikut dhe Poloninë. Këto incidente lidhen me luftën në vazhdim në Ukrainë.
Komiteti Ushtarak i NATO-s këshillon aleatët e Traktatit të Atlantikut të Veriut për çështjet ushtarake. Një nga qëllimet kryesore të kësaj mbledhjeje është zbatimi i vendimeve të marra në Samitin e NATO-s që u mbajt në Hagë, në qershorin e kaluar.