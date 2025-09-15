“Shkelje e papranueshme dhe e papërgjegjshme”, Rumania thërret ambasadorin rus pas ndërhyrjes me dron në hapësirën ajrore
Rumania thirri ambasadorin rus , duke akuzuar Moskën për një shkelje “të papranueshme dhe të papërgjegjshme” të hapësirës së saj ajrore nga një dron , pas incidentit që ndodhi në hapësirën e saj ajrore. Avionët luftarakë rumunë ishin në ajër duke monitoruar një sulm rus ndaj Ukrainës të shtunën dhe arritën ta lokalizonin dronin pranë kufirit jugor të Ukrainës, sipas një deklarate nga Ministria e Mbrojtjes.
Në deklaratën e saj, Ministria e Mbrojtjes e Rumanisë tha se e vuri re dronin rus kur dy avionë luftarakë F-16 po monitoronin kufirin e vendit me Ukrainën, pas “sulmeve ajrore ruse në infrastrukturën ukrainase në Danub”.
Droni u pa 20 kilometra (12.4 milje) në jugperëndim të fshatit Chilia Veche, përpara se të zhdukej nga radari. Megjithatë, sipas ministrisë, ai nuk fluturoi mbi zona të populluara dhe nuk përbënte një kërcënim të menjëhershëm.
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaia Kallas, e quajti incidentin “një tjetër shkelje të papranueshme të sovranitetit të një shteti anëtar të BE-së”.