Rutte: Nëse aeroplanët rusë përbëjnë një kërcënim, ushtria jonë e di çfarë të bëjë
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjatë një konference për shtyp pas takimit të Ministrave të Mbrojtjes tha se në qoftë se një aeroplan rus në hapësirën ajrore të NATO-s përbën kërcënim, atëherë do të merren të gjitha masat e nevojshme.
"Ne nuk do të rrëzojmë një aeroplan në hapësirën ajrore të NATO-s nëse nuk përbën kërcënim. Por nëse përbën një kërcënim, mund t'ju siguroj se ushtria jonë do të bëjë çdo gjë të nevojshme për t'u siguruar që ai aeroplan nuk përbën më kërcënim të menjëhershëm. Dhe e dini çfarë dua të them. Mendoj se është e rëndësishme dhe mendoj se rusët e dinë këtë", tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte.
Nga ana tjetër Rutte theksoi se çdo veprim nga ana rusëve do ta trajtojnë me shumë seriozitet.
"Ne e kemi bërë këtë për më shumë se 50, 60, 70 vjet. Ne dimë si ta bëjmë. Dhe nëse nuk i marrim rusët shumë seriozisht, pyetja mund të jetë: pse atëherë të shpenzojmë më shumë për mbrojtje? Sepse nëse keni një diktator të gatshëm të sakrifikojë një milion njerëz në luftën në Ukrainë, duke arritur vetëm suksese shumë të vogla në Donbas, mendoj se më pak se 1% ose 0.5% të territorit, nëse ai është i gatshëm ta bëjë këtë, duhet të siguroheni që jeni të përgatitur mirë për atë njeri nëse ai lëviz kundër NATO-s.
Nuk e di nëse do ta bënte, por nëse do ta bënte, ne do të ishim të përgatitur. Pra, ne e marrim seriozisht, por jemi shumë të trajnuar dhe të përgatitur mirë, dhe kjo është arsyeja pse mendoj se mund ta përballojmë të gjithë këtë me qetësi dhe vendosmëri", theksoi ai.