Rusia lëshon breshëri dronësh ndaj Ukrainës
Rusia ka gjuajtur dhjetëra dronë drejt Ukrainës gjatë natës, në serinë e fundit të sulmeve që po zbehin shpresat për ndaljen e luftës pas samitit të mbajtur javën e kaluar në Alaskë mes udhëheqësve amerikanë dhe rusë.
Ushtria ukrainase tha se ka rrëzuar apo penguar dhjetëra dronë, teksa Rusia ka sulmuar me më shumë se 50 shtetin fqinj mëngjesin e 23 gushtit.
Është e paqartë nëse nga këto sulme ka viktima.
Numri i përgjithshëm i dronëve dhe raketave ishte më i vogël krahasuar me sulmet që Rusia kreu gjatë kësaj jave.
Më 21 gusht, gjatë një sulmi rus më 21 gusht u godit edhe një fabrikë në pronësi amerikane, në perëndim të Ukrainës. Kompania njoftoi se disa punëtorë u plagosën gjatë sulmit.
Zyrtarët e emergjencës ukrainase thanë më 23 gusht se zjarrfikësit kishin arritur të fiknin zjarrin në fabrikë.
Ndërkohë, Rusia tha se Ukraina kishte nisur dhjetëra dronë kundër objektivave ruse gjatë natës, duke pretenduar se shumica prej tyre ishin rrëzuar.
Zemërimi me mungesën e përparimit që nga samiti mes presidentit amerikan, Donald Trump, me homologun rus, Vladimir Putin, në Alaskë, u pa më 22 gusht në Shtëpinë e Bardhë, kur Trump sinjalizoi mundësinë e goditjes së Rusisë me sanksione të reja, nëse nuk pranon të ulet në tavolinën e negociatave.
Më herët, Trump ka thënë se ka mundësi të mbahet një takim mes Putinit dhe presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Por ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, i cili më herët i kishte përshkruar bisedimet me liderët evropianë si një “rrugë pa krye”, tha se nuk ishte planifikuar asnjë takim.
“Putini është i gatshëm të takohet me Zelenskyn kur të jetë gati agjenda për një samit”, tha Lavrov për NBC News, në një intervistë të transmetuar më 22 gusht. “Dhe kjo agjendë nuk është gati”.
Ndërkohë, Putini lavdëroi Trumpin, duke e përshkruar atë si “dritën në fund të tunelit” për marrëdhëniet SHBA-Rusi.
“Raportet tona me Shtetet e Bashkuara janë në njërin prej niveleve më të ulëta që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore”, tha Putini gjatë një vizite në Sarov, më 22 gusht. “Por, me ardhjen e presidentit Trump, unë mendoj se më në fund është shfaqur një dritë në fund të tunelit”.
Ndërkaq, duke folur për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se ai dëshiron të shohë nëse Putini dhe Zelensky do të takohen, para se të marrë vendim për sanksionet e reja. Ai vendosi një afat prej dy javësh për të marrë këtë vendim.
“Do të marr vendim se çfarë do të bëjmë dhe do të jetë një vendim shumë i rëndësishëm”, tha ai. “Ose do të jenë sanksione masive, tarifa masive ose të dyja. Ose nuk do të bëj asgjë dhe do t’iu them: ‘Kjo është lufta e juaj’”.
Zelensky ndërkaq e ka akuzuar Rusinë – që nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës më 2022 – se po bën gjithçka për të shmangur një takim ballë për ballë mes tij dhe Putinit./REL