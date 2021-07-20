Rikthehet frika në Kinë, rritet ndjeshëm numri i infektimeve me Covid-19 që nga janari
Lajmifundit / 20 Korrik 2021, 10:27
Bota
Situata e Covid-19 në Kinë nuk paraqitet aspak e mirë. Mësohet se në 24 orët e fundit janë regjistruar 65 raste të reja me Covid-19. Lajmi u dha nga autoritetet shëndetësore, që sipas tyre kjo është shifra me e lartë e regjistruar që nga muaji janar.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë bën me dije se rritja e rasteve ka ardhur si pasojë e infeksioneve të importuara në provincën jugperëndimore të Yunnan, e cila kufizohet me Burmën.