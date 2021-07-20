LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Rikthehet frika në Kinë, rritet ndjeshëm numri i infektimeve me Covid-19 që nga janari

Lajmifundit / 20 Korrik 2021, 10:27
Bota

Rikthehet frika në Kinë, rritet ndjeshëm numri i infektimeve me

Situata e Covid-19 në Kinë nuk paraqitet aspak e mirë. Mësohet se në 24 orët e fundit janë regjistruar 65 raste të reja me Covid-19. Lajmi u dha nga autoritetet shëndetësore, që sipas tyre kjo është shifra me e lartë e regjistruar që nga muaji janar.

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë bën me dije se rritja e rasteve ka ardhur si pasojë e infeksioneve të importuara në provincën jugperëndimore të Yunnan, e cila kufizohet me Burmën.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion