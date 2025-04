Peshkatari humbi në det për 95 ditë, “hëngri buburreca, zogj, breshka” për të mbijetuar

Një peshkatar peruan u nis për atë që supozohej të ishte një udhëtim rutinë, por e gjeti veten duke luftuar për mbijetesë në Oqeanin Paqësor. ladbible raporton se pasi u zhduk për muaj të tërë, ai u zbulua në një gjendje të rëndë, larg vendit ku kishte nisur fillimisht.

Kthimi i tij i papritur ka lënë shumë të habitur, me detajet e përvojës së tij të hidhur që dalin gradualisht. Ndërsa bota mëson më shumë për përvojën e tij të tmerrshme, mbetet një pyetje – si ia doli të qëndronte gjallë?

Me ushqim vetëm dy javë, Kastros iu desh të përdorte masa ekstreme për të mbijetuar. Ai mblodhi ujë shiu për hidratim, por furnizimet e tij ushqimore mbaruan shpejt. Në një përpjekje të dëshpëruar për të qëndruar gjallë, ai pranoi se hante buburreca, zogj dhe madje edhe breshka.

“Unë nuk doja të vdisja për nënën time”, tha Castro për CNN, “Unë kam një mbesë disa muajshe. E mbaja atë. Çdo ditë mendoja për nënën time.”

Pavarësisht kushteve brutale, peshkatari Kastro kishte një qëllim të veçantë: kthimin në familjen e tij.

Në shtëpi, familja e tij duroi muaj agonie, duke pasur frikë nga më e keqja, por duke refuzuar të humbiste shpresën. Në fillim të këtij muaji, vajza e tij ndau një postim emocionues në Facebook, duke shkruar:

“Çdo ditë është ankth për të gjithë familjen… Nuk e kishim menduar kurrë se do ta kalonim këtë situatë, nuk do ia uroja askujt, nuk do ta humbim shpresën, babi, për të të gjetur ty.”

Nëna e tij, Elena Castro, gjithashtu u lut pa pushim, duke i thënë TV Peru: “I thashë Zotit, nëse ai është gjallë apo i vdekur, vetëm sillni atë tek unë, edhe nëse është vetëm për ta parë.”

Por vajzat e mia nuk e humbën kurrë besimin. Vazhduan të më thoshin: Mami, do të kthehet, do të kthehet.

Kur Castro u gjet më në fund, lehtësimi i familjes ishte i jashtëzakonshëm. Vajza e tij, Inés Napa Torres, falënderoi publikisht peshkatarët ekuadorianë që e shpëtuan, duke postuar në Facebook:

“Faleminderit, vëllezër ekuadorianë, që shpëtuat babin tim Gatón, Zoti ju bekoftë.”

Në një intervistë për RPP Radio, ajo e quajti mbijetesën e tij një mrekulli, duke thënë:

“Ne, si familje, nuk i hoqëm kurrë shpresat për ta gjetur atë.”

Pasi u shpëtua, Castro u dërgua menjëherë në spitalin Nuestra Señora de las Mercedes në Paita për t’u shëruar. Pavarësisht dehidrimit dhe rraskapitjes së rëndë , ai ishte në gjendje të mirë shpirtërore, i etur për t’u kthyer në jetën normale.



Vakti i tij i parë në 95 ditë ishte diçka që ai e kishte ëndërruar prej kohësh. Duke folur për RPP Radio, ai tha:

“Sot hëngra oriz me pulë dhe fasule. Doja të haja pesë pjata, por nuk munda, kështu që më duhej të haja vetëm një.”

Në pritje të ribashkimit me familjen e tij, ai shtoi:

“Barku im duhet ende të qetësohet. Mami do të më bëjë karapulkra, oriz me pulë dhe sopa seca . Gjithçka që dua është të përqafoj nënën time. Mjekët më kanë thënë se jam mirë; gjithmonë kam ngrënë mirë.”

Tani, ndërsa ai ngadalë rifiton forcën e tij, lufta e pabesueshme 95-ditore e Kastros për mbijetesë mbetet një dëshmi e qëndrueshmërisë njerëzore, shpresës dhe vullnetit për të jetuar kundër mosmarrëveshjeve të pamundura.