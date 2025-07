Përfshirja e SHBA në luftë? Trump: Irani ka vetëm dy javë kohë, më pas unë vendos

Presidenti Donald Trump deklaroi se se afati i tij dyjavor për një vendim mbi përfshirjen ushtarake të SHBA-së në Iran është koha "maksimale" - dhe se ai mund të vendosë më shpejt.

“Po u jap atyre një periudhë kohore. Do të shohim se cila është kjo periudhë kohore. Por po u jap atyre një periudhë kohore dhe do të thoja se dy javë do të ishin maksimumi”, u tha Trump gazetarëve në New Jersey.

Këto janë komentet e para të presidentit mbi afatin e vetëvendosur, që kur sekretari i tij i shtypit lexoi dje me zë të lartë deklaratën e tij që përcaktonte atë afat kohor për një zgjidhje diplomatike.

Megjithatë, Trump sugjeroi se nuk po e shqyrton mundësinë e trupave tokësore amerikane, ndërsa po peshon një sulm ndaj centraleve bërthamore të Iranit.

«Nuk do të flas për forcat tokësore. Gjëja e fundit që do të doje të bëje janë forcat tokësore», tha ai kur u pyet nëse kjo ishte në tryezë.

Ai gjithashtu dukej sikur sugjeronte se nuk besonte se Izraeli ka kapacitetin për të shkatërruar i vetëm të gjitha objektet bërthamore të Iranit:

"Ata kanë një kapacitet shumë të kufizuar. Mund të depërtojnë në një pjesë të vogël, por nuk mund të shkojnë shumë thellë. Nuk e kanë atë kapacitet.

Dhe do të duhet të shohim se çfarë do të ndodhë. Ndoshta nuk do të jetë e nevojshme."

Zyrtarët dhe ekspertët kanë sugjeruar përdorimin e aftësive unike të SHBA-së për shkatërrimin e bunkerëve për këto qëllime.

Trump tha gjithashtu se ai do të jetë “gjithmonë një paqebërës”, por shtoi se “ndonjëherë, të duhet pak qëndrueshmëri për të bërë paqe”.