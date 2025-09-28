Kievi bombardohet gjatë natës nga dronët dhe raketat ruse, një nga sulmet më të mëdha që nga fillimi i luftës
Kievi ka qenë nën bombardime të rënda ruse që nga e diela në orët e para të mëngjesit, një nga sulmet më të mëdha ajrore në kryeqytetin ukrainas që nga fillimi i luftës tre vjet e gjysmë më parë.
Sipas mediave ukrainase, Rusia nisi sulme të njëkohshme në qytete të tjera, përfshirë Zaporizhian. Në kryeqytet, dronë fluturuan mbi qytet dhe rrethinat e tij, ndërsa zjarr kundërajror dëgjohej vazhdimisht gjatë gjithë natës.
Shumë banorë u detyruan të strehoheshin në stacionet nëntokësore të metrosë, ndërsa një alarm i kuq u dha në të gjithë territorin ukrainas.
Deri më tani, sipas AFP-së, ka tre të plagosur në Kiev dhe katër në Zaporizhia.
Kryetari i bashkisë së kryeqytetit ukrainas, Vitali Klitschko, njoftoi se tre të plagosurit janë dërguar në spital, ndërsa guvernatori lokal i Zaporizhias, Ivan Fedorov, tha se qyteti u godit “të paktën katër herë”.
Kreu i administratës presidenciale, Andriy Yermak, foli për sulme të kombinuara me dronë dhe raketa, duke nënvizuar përshkallëzimin e agresionit rus.
Reagimet në Poloni
Sulmi masiv rus shkaktoi gjithashtu një reagim të menjëhershëm në Poloni. Varshava njoftoi në agim se kishte mbyllur hapësirën e saj ajrore në kufirin me Ukrainën, pranë qyteteve të Lublinit dhe Rzeszovit.Forcat e armatosura polake mobilizuan avionë luftarakë për të siguruar hapësirën ajrore pas bastisjeve të Moskës.