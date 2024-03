Paralajmëron Putin: Do të vendosim trupa dhe armë në kufirin me Finlandën

Udhëheqësi rus kritikoi anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO, duke thënë se "ky ishte një hap absolutisht i pakuptimtë për Finlandën dhe Suedinë nga pikëpamja e mbrojtjes së interesave të tyre kombëtare".

Ai reagoi ndaj mbështetjes amerikane me armatime për ushtrinë ukrainase. Sipas tij prania e kontigjenteve ushtarake të NATO-s në Ukrainë "nuk do ta ndryshojë situatën në fushën e betejës, ashtu siç nuk e ndryshon furnizimi me armë për Kievin”.

Kreu i Kremlinit theksoi gjithashtu gjatë intervistës, se nuk do të ketë vija të kuqe ndaj atyre që nuk kanë ndaj Rusisë.

“Shtetet që thonë se nuk kanë vija të kuqe ndaj Rusisë duhet të kuptojnë se Rusia nuk do të ketë vija të kuqe ndaj tyre.”