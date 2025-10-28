LEXO PA REKLAMA!

PAMJET/ Rrëzohet avioni në Kenia, humbin jetën gjithë pasagjerët

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 12:49
Dymbëdhjetë persona kanë humbur jetën si pasojë e një aksidenti ajror në Kenia , sipas Autoritetit të Aviacionit Civil (KCAA) të vendit.

Mediat e huaja raportojnë se aeroplani po fluturonte nga qyteti bregdetar i Dianit drejt një resorti në Parkun Kombëtar Masai Mara kur u rrëzua rreth orës 7:30 e mëngjesit.

Deri tani nuk ka informacione lidhur me rrethanat e tragjedisë, ndërsa nuk janë publikur ende emrat e vikitmave.

“Avioni po transportonte12 persona”, tha KCAA në një deklaratë për X, pa dhënë detaje të mëtejshme.

Agjencitë qeveritare kanë shkuar në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet e rrëzimit, sipas deklaratës.

