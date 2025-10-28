PAMJET/ Rrëzohet avioni në Kenia, humbin jetën gjithë pasagjerët
Dymbëdhjetë persona kanë humbur jetën si pasojë e një aksidenti ajror në Kenia , sipas Autoritetit të Aviacionit Civil (KCAA) të vendit.
Mediat e huaja raportojnë se aeroplani po fluturonte nga qyteti bregdetar i Dianit drejt një resorti në Parkun Kombëtar Masai Mara kur u rrëzua rreth orës 7:30 e mëngjesit.
Deri tani nuk ka informacione lidhur me rrethanat e tragjedisë, ndërsa nuk janë publikur ende emrat e vikitmave.
“Avioni po transportonte12 persona”, tha KCAA në një deklaratë për X, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Agjencitë qeveritare kanë shkuar në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet e rrëzimit, sipas deklaratës.
#breakingnews Plane Crashes Near Kwale, 12 Onboard— Tim (@osorotimothyKE) October 28, 2025
▶️A small aircraft carrying 12 people crashed early Tuesday while flying from Diani to Kichwa Tembo, the Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) confirmed.
The aircraft, registered 5Y-CCA, went down at approximately 5:30 a.m.… pic.twitter.com/DUtOykhtEa