Nga De Bruyne te Zidane e Suarez/ Kush janë VIP-at që ranë pre e grabitjeve të bandave shqiptare

Shije luksi dhe “viktima” të famshme. Duket se të paktën tri vitet e fundit në zona të ndryshme të Francës, ky ka qenë objektivi i disa të rinjve që kanë realizuar vjedhje miliona euroshe.

Reperi Booba, futbollistët Thiago Silva dhe Eric Choupo-Moting, shefi i kuzhinës Jean-Pierre Vigato, madje edhe Princesha Patricia della Giovampaola e Arenberg, ishin në listën e personazheve të famshëm që kanë qenë viktima të vjedhjeve në lagjet e pasura të Parisit perëndimor gjatë vitit 2022.

Çanta Judith Leiber, që kushtojnë nga 4500 euro secila, çanta Hermès, valixhe Louis Vuitton, këpucë Louboutin e xhaketa lëkure Balmain, ishin gjahu më i shpeshtë i një grupimi hajdutësh, të cilët nisën të gjykohen në mars të vitit 2024 në Paris.

Pas këtyre vjedhjeve ishin disa të rinj nga distrikti Goutte-d’Or i Parisit, me një modus operandi identik.

E duket se historia është përsëritur. Për të mos thënë që në fakt ka vijuar pa ndërprerë. Por së fundmi ka dalë në skenë pothuajse i njëjti skenar.

Megjithatë, në goditjen e radhës të Xhandarmërisë franceze që bashkëpunoi me rrjetin ENFAST, pjesë e të cilit është edhe Shqipëria, goditi një grup shqiptarësh. Madje e pagëzoi me emrin “Nikla”, duke u nisur nga vendi i origjinës së drejtuesit të kësaj bande grabitësish.

Policia franceze shpjegoi se kjo bandë hajdutësh ishte e organizuar shumë mirë dhe kishte planifikuar me përpikëri çdo sulm që kishin realizuar. Së pari, ata gjenin “viktimat” e tyre në rrjetet sociale, më pas gjenin adresat e tyre për t’i zbuluar para se të kryenin krimin.

Modus operandi ishte pothuajse gjithmonë i njëjtë: Në mes të natës, në mungesë të pronarëve, njëri ruante jashtë, ndërsa bashkëpunëtorët e tij ngjiteshin në fasadat e shtëpive, më pas hynin nga katet e sipërme, duke shmangur kështu alarmin dhe sistemet e sigurisë. Pronarët e shtëpive të grabitura janë drejtues biznesi, futbollistë profesionistë, një këngëtar i njohur dhe një ish-pilot i Formula 1.

Ndërsa objektet që kishin vjedhur ishin kryesisht ora, artikuj lëkure dhe veshje luksoze, por edhe para. Dëmi total llogaritet në vlerën e 1 milion eurove.

Gjenerali Marc de Tarlé

Ne gjetëm 650 mijë euro gjatë kërkimeve, si në pronat e Airbnb ashtu edhe nëpër disa kuti. Dhe kjo është vetëm një pjesë e vogël.

Për këto ngjarje rast janë akuzuar shtatë persona, 4 djem dhe 3 vajza, shumica e tyre shtetas shqiptarë. Ata dyshohet se kanë kryer 49 vjedhje në dy vite, në rajonin e Parisit, në Reims, por edhe në disa qytete të Belgjikës. Më pas objektet e vjedhura ata i shisnin në Shqipëri.

Policia Shqiptare

Finalizohet një tjetër operacion, në koordinim me partnerët, për kapjen e shtetasve të kërkuar ndërkombëtarisht. Operacioni “Together”, në pranga 1 shtetas i dënuar me 14 vjet burgim, për disa vepra penale të rënda, dhe 1 shtetas i akuzuar nga autoritetet franceze. Si rezultat i sigurimit të informacioneve nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale (FAST Albania), mbi vendndodhjen e një shtetasi të dënuar në Shqipëri, për disa vepra penale të rënda, si dhe i shkëmbimit të këtyre informacioneve me homologët e FAST Luksemburgut, nëpërmjet koordinimit të rrjetit ENFAST, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar “Together”. Si rezultat i këtij operacioni, u lokalizua dhe u vu në pranga shtetasi Edison Pula, 30 vjeç, i lindur në Krujë, i dënuar me 14 vjet burgim, për veprat penale “Vrasja me paramendim”, “Shkatërrimi i pronës me eksploziv”, “Vjedhja me dhunë”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Vjedhja” dhe “Largimi i të burgosurit nga vendi i qendrimit”. Më tej, gjatë këtij operacioni, në bazë të një urdhër arresti europian, të lëshuar nga autoritetet franceze, u vu në pranga shtetasi A. S., 31 vjeç. Zyrat homologe të Interpolit po vijojnë bashkëpunimin, për finalizimin e procedurave të ekstradimit të këtyre shtetasve.

Autoritetet policore franceze njoftuan më 9 mars 2025 se arrestimet ishin zhvilluar në dy faza. Fillimisht dy anëtarë të dyshuar të rrjetit të quajtur “Nikla”, u arrestuan më 20 janar 2025 në Luksemburg. Ndërsa pesë persona të tjerë u arrestuan më 4 mars 2025.

Personi që u arrestua më 20 janar, Edison Pula, konsiderohet si drejtuesi i kësaj bande shqiptare dhe autoritetet franceze flasin edhe për të shkuarën e tij kriminale, si një person i dyshuar edhe për një tentativë vrasjeje në Shqipëri, i arratisur nga burgu i Trevisos në Itali, në qershor të vitit 2022.

Ai u identifikua falë profilit të tij gjenetik, të marrë nga më shumë se 30 vjedhje të kryera midis qershorit të vitit 2022 dhe shtatorit të vitit 2024, kryesisht në rajonin Grand Est, të Francës.

Sipas autoriteteve franceze, grupi i hajdutëve kishin kaluar shumë kohë duke vëzhguar “viktimat” e tyre përpara se të ndërmerrnin veprime konkrete. Duke kaluar me automjete, kryesisht me targa false, nëpër lagjen e synuar, por edhe duke shqyrtuar zakonet e personaliteteve të synuara në rrjetet sociale.

Gjenerali Marc de Tarlé

Së pari, ata synonin njerëzit përmes mediave sociale, pastaj dilnin për të vepruar gjatë natës. Ata i kanë realizuar vjedhjet gjatë kohës që nëpër shtëpi nuk kishte njeri. Natyrisht, ky veprim që kishin zgjedhur i rrit shanset për sukses. Ndërsa ata qëndronin brenda banesave për një kohë të shkurtër.

Më pas, gjithçka realizohej duke u ngjitur në fasadat e pronave, për të penguar alarmet në katin përdhes. Në disa prej vjedhjeve, hetuesit gjetën ADN-në e të njëjtit person. Pra, të 30-vjeçarit shqiptar nga Nikla, Edison Pula, një i dyshuar tashmë i njohur për policinë ndërkombëtare.

Gjenerali Marc de Tarlé

Ai është me të vërtetë një kriminel profesionist dhe jashtëzakonisht i vendosur. Ai është pjesë e një klani veçanërisht të rrezikshëm shqiptar, i cili është po aq i aftë për trafikun e drogës ashtu edhe për atentatet dhe gjithashtu grabitjet e organizuara.

Gjuetia për këtë personazh, i cili ishte subjekt i një njoftimi të kuq të Interpolit, mori një kthesë të re kur hetuesit zbuluan se disa anëtarë të familjes së tij jetojnë rreth Reims, një zonë që dukej se preferohej nga banda e hajdutëve. Një njësi e dedikuar hetimi që u krijua nga 25 nëntori 2024, identifikoi shpejt dy individë që shoqëronin kreun e bandës për vjedhjet në Belgjikë, në rajonin e Parisit dhe në Oise. Të tre burrat personat e dyshuar kishin kërkuar strehim në Luksemburg, ku dy prej tyre u arrestuan nga policia lokale më 20 janar 2025, përfshirë Edison Pulën, nën urdhër arrest europian të lëshuar nga Gjykata e Reims.

HISTORIA E “KAPOS” EDISON PULA

Emri i Edison Pulës doli për herë të parë në skenë në vitin 2016. Në atë kohë, i shpëtoi një atentati me eksploziv Gentian Bejtja, i cili në fakt u ekzekutua 8 vite më pas para shtëpisë së tij, në Larushkë të Krujës. Konkretisht në mbrëmjen e 15 marsit në vitit 2024.

Në orën 9 e 30 të mëngjesit, të datës 19 shtator 2016, Gentian Bejtja, që në atë kohë njihej edhe me emrin Edmond sapo kishte hipur në makinën e tij “Touareg”, me targë AA 020 BH dhe ndodhej jo shumë larg shtëpisë së tij në Larushkë. Në momentin që ka ndezur makinën dhe ka nisur të lëvizë, një sasi eksplozivi që ishte vendosur në pjesën e përparme të mjetit, pranë derës së shoferit, ka shpërthyer. Si pasojë e shpërthimit Bejtja ka mbetur i plagosur lehtë në këmbë dhe është dërguar në spital jashtë rrezikut për jetën.

Pas tre muajsh hetime, Policia e Krujës organizoi operacionin e koduar “Shenjestra” dhe arrestoi 9 persona e një tjetër e shpalli në kërkim në lidhje me këtë ngjarje. Më 20 dhjetor të vitit 2019, Prokuroria njoftonte se ishin arrestuar për vrasje me paramendim të mbetur në tentativë: Edison Pula, Edison Bami, Arjan Ademi, Fadjol Anamali, Muharrem Sheta, Ilir Caca, Marklen Haka, Klaudio Ismailaja dhe Astrit Rryçi. Ndërsa ishte shpallur në kërkim Oltion Caca. Numri i telefonit që aktivizoi minën e vendosur në automjet Gentian Bejtjas, rezultoi të ishte i Edison Pulës.

Për atentatin që synoi eliminimin e Bejtes, Prokuroria mori nën hetim jo vetëm Edison Pulen por edhe Oltion Cacën, që të dy nën akuzë për vrasje me paramendim të mbetur në tentativë dhe shpërthim me eksploziv. Ndërsa 8 personat e tjerë u dyshuan si bashkëpunëtorë. Ky hetim, së bashku me vendimet e fajësisë u dërguan vonë në Gjykatën e Lartë, së bashku me episode të tjera për të cilat Pula akuzohej në Shqipëri, si vjedhje dhe drogë. Në Krujë, dy ditë pasi u arrestua, dhjetorin e vitit 2016, Edison Pula u shpëtoi nga duart dy policëve, Denis Çela dhe Naim Stafuka duke u arratisur. Policët u arrestuan për shpërdorim detyre pasi sapo e zbritën nga makina për ta futur në Komisariat, i dyshuari përfitoi nga dera e hapur dhe u largua.

Teksa Pula ishte arratisur tashmë, më 17 mars të vitit 2017 arrestohet në Itali Oltion Caca, një nga personat e dyshuar si pjesëtarë të bandës së Niklës. Ai dyshohej se ishte pjesë një grupi të shpërthimeve me eksploziv në Fushë- Krujë, përgjegjës edhe për vrasjen e mbetur në tentativë ndaj Gentian Bejtes.

Caca u arrestuar nga Policia italiane sapo kishte zbritur në aeroportin e Trevizos, pasi kishte udhëtuar nga Shkupi. Policia tha në atë kohë se ai kishte udhëtuar nga Shqipëria nëpërmjet kufirit të gjelbër dhe më pas në Maqedoni e në Kosovë. Prej aty ai kishte udhëtuar në drejtim të Italisë, ku edhe më pas u kap nga policia italiane. Caca rezultonte të ishte në kërkim ndërkombëtar për llogari të Interpol Tiranës, i dyshuar si pjesë e grupit kriminal, në të cilin bënin pjesë Maklen Haka, Edison Pula, Klaudio Ismalaja, Arbër Rryci dhe persona të tjerë.

Një pjesë e grupit, u godit nga policia në dhjetor të vitit 2016, kur ata u kapën me një sasi prej rreth 110 kg kanabis që dyshohet se transportohej nga Tepelena drejt Krujës. Po ashtu ata dyshtoheshin se ishin autorë edhe të sulmit ndaj një mjeti që transportonte kanabis në zonën e Niklës gjatë po atij viti.

Ndërsa vetë Edison Pula u arrestua gati 6 vite pasi u arratis nga Komisariati Krujës. Më 9 shkurt të vitit 2022, Pula dhe miku i tij, Imer Masha, u arrestuan për vjedhje në Itali. Ata akuzoheshin se kishin kryer rreth 50 vjedhje midis provincave Treviso dhe Belluno. Ata ishin strehuar në një vilë në një fshat të hapur në Karbonera. Sipas hetuesve ata kishin marrë pjesë në grabitjen e ndodhur në nëntor të vitit 2021, në rezidencën e manjatit të naftës Giancarlo Miotto, në Mogliano Veneto, midis Venecias dhe Trevisos. Autorët kishin mbajtur peng gruan e tij, vajzën 7-vjeçare dhe dy shërbyeset për 40 minuta. Më pas, grabitësit, që ishin edhe të armatosur, u larguan me bizhuteri të ndryshme, orë dhe sende të tjera me vlerë, që llogariteshin deri në 1 milionë euro.

Policia italiane i arrestoi dy shqiptarët si të dyshuar për një seri grabitjesh të ndodhura gjatë vitit 2021 në territorin e Mogliano Veneto-s. Ata u arrestuan teksa po bënin pazar në qendrën tregtare “Emisfero” në Silea. Të dy u përpoqën të bëjnë rezistencë, por në fund u prangosën.

Por kjo nuk zgjati shumë për Edison Pulën. Më 11 qershor të vitit 2022, kur kishte vetëm 3 muaj në qeli, Policia italiane u sinjalizua se një kriminel i rrezikshëm i ndaluar në burgun e Trevisos ishte arratisur. Ai duhej të dilte në gjykatë në Bolzano dy ditë më vonë, pra më 13 qershor, i akuzuar për rreth 50 vjedhje. Por nuk u paraqit asnjëherë në gjyq, pasi bashkë me shokun e tij të qelisë, arriti të sharronte hekurat e burgut dhe të shijonte lirinë. Në fakt plani ishte thurur nga tre shqiptarë, por i treti që ndodhej në të njëjtën qeli me dy të arratisurit, refuzoi në momentin e fundit që të largohej. Shpjegimi ishte i thjeshtë. Ai pothuajse e kishte mbaruar dënimin dhe nuk donte të rrezikonte . Nëse do të ishte kapur, pozita e tij do të ishte përkeqësuar ndjeshëm. “Kështu më futni në telashe”, mësohet se u ka thënë ai shokëve të tij, duke qëndruar në qeli, ku e gjetën rojet e burgut pak më vonë. Drejtori i Policisë së Burgut Uilpa, Gennarino De Fazio, e konsideroi si gabim vendimin për të izoluar një të personazh kaq të rrezikshëm në një burg me siguri të zakonshme.

Pula u arrestua në Emisfero në Silea shkurtin e kaluar. Si një emigrant ilegal ai ishte strehuar në një shtëpi ferme në fshatin Carbonera. Nuk e kuptoj sa e mençur ishte zgjedhja për ta lënë në burg në Treviso. Një personazh i tillë nuk mund të qëndronte në një burg ku hekurat priten si gjalp, me një sharrë hekuri të thjeshtë. Nevojiten teknologji të avancuara, të cilat ekzistojnë, për të zbuluar, për shembull, nëse shufrat po sharrohen. Dhe atëherë ne kemi nevojë për staf adekuat për të kryer kontrolle sistematike dhe periodike në qeli.

Pas arratisjes së tij, Njësia Hetimore e Policisë së Burgjeve nisi një hetim për të kuptuar të metat në sistemin e sigurisë së burgjeve. Sharra që Edison Pula dhe bashkëpunëtori i tij përdorën për të prerë hekurat u gjet në dritaren, nga e cila u zbritën të dy të burgosurit falë çarçafëve të përdredhur. Hipoteza që u bë gjithnjë e më e besueshme, orë pas ore, ishte se Pula, falë ndihmës së bashkëpunëtorëve të jashtëm, kishte marrë nga ajri sharrën, me anë të një droni. Objekti, që ata përdorën për të prerë hekurat e dritares së qelisë, dyshohej se ishte hedhur në një zonë të aneksuar të burgut, e pa mbuluar nga kamerat dhe e padukshme për rojet e sigurisë. U verifikua si një mundësi e mundshme edhe që Edison Pula mund të kishte pasur bashkëpunëtorë nga brenda burgut. Koordinatori rajonal i Giampiero Pegoraro shprehej se ky ishte një dështim i sistemit të burgjeve.

Arratisja e Edison Pulës dëshmon dështimin e sistemit penitenciar, pavarësisht se ligji parashikon diversifikimin e qarqeve përmes një qëndrimi paraprak në një institucion për vëzhgim. Ligji nuk u zbatua kurrë dhe ky është rezultati. Më në fund ata do të zbatojnë diversifikimin e të burgosurve në burg bazuar në kohëzgjatjen e dënimit dhe rrezikshmërinë e tyre. Për shembull, më të rrezikshmit do të izolohen.

Nga ana tjetër, drejtori i burgut të Trevisos, Alberto Quagliotto, nisi një hetim të brendshëm për të hedhur dritë mbi arratisjen misterioze të Edison Pulës, në atë kohë 27 vjeç. Sipas hetuesve, sigurisht që plani i arratisjes ishte përgatitur deri në detajet më të vogla dhe me shumë mjeshtëri.

I burgosuri priste shumë pak vizitorë, por mund të ishte organizuar falë telefonatave të shumta të autorizuara dhe intervistave me video me të afërmit. Ishte e vështirë, në mos e pamundur, që sharra e hekurit të ishte sjellë gjatë vizitave të marra nga jashtë. Megjithatë, më e mundshme ishte hipoteza se gjatë muajve të paraburgimit Pula, që thuhej se zotëronte sende me vlerë qindra mijëra euro nga grabitja në vilën e manjatit të naftës, kishte mundësi që të paguante mjaftueshëm dikë për ta ndihmuar. Dhe çdo ditë e më shumë u bë e besueshme se sharra ishte futur në burg përmes një droni.

Por hetuesit analizuan çdo mundësi. Një mundësi tjetër ishte që Edison Pula kishte përfituar nga lidhjet që kishte me krimin e organizuar. Këtë e argumentonte sekretari i Përgjithshëm i Sindikatës së Policisë Penitenciare, Aldo Di Giacomo. Ai artikuloi mundësinë e një aleance mes krimit shqiptar dhe “Ndranghetës”, një partneritet që mund të kishte luajtur edhe një rol në këtë aferë.

Krimi shqiptar ka qenë prej kohësh aleat në Veri me “Ndrangheta”-n dhe klanet mafioze për të menaxhuar trafikun e drogës dhe prostitucionit. Është urgjente të kuptohet se kush mund ta kishte ndihmuar kriminelin shqiptar të arratisej dhe të fshihej. Është pikërisht burgu, vendi ku shpesh ndërtohen lidhjet e aleancat midis klaneve.

Megjithatë, pas arrestimit në Luksemburg, kur citohej vazhdimisht që ishte person i dënuar në Shqipëri dhe i arratisur nga burgu në Itali, rezulton se situata penale në ngarkim të tij ka ndryshuar. Të paktën për drejtësinë shqiptare.

Me një vendim të datës 4 korrik 2024, Gjykata e Lartë ka prishur vendimin e Apelit që e dënonte Edison Pulën me 14 vite burg për vrasje e shpërthim me eksploziv. Gjykata e Lartë vendosi të dërgojë çështjen për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, por me tjetër trup gjykuese.

LUKSI KTHEN FUTBOLLISTËT NË OBJEKTIV TË GRABITËSVE

Në Francë ndodh një vjedhje çdo dy minuta. Dhe yjet e futbollit nuk kursehen. Krejt e kundërta. Shtëpitë e gjetura rrëmujë pas kthimit nga fusha dhe mungesa e plaçkave shumë të çmuara, për ta janë dëshmi e një grabitje spektakolare.

Kështu në vitin 2014 janë kryer disa vjedhje në shtëpitë e lojtarëve të FC Metz gjatë ndeshjeve. Futbollistët po paguanin një çmim për bandat e hajdutëve.

Dëme materiale, por jo vetëm…

Megjithëse vjedhjet më së shpeshti ndodhin në mungesë të pronarëve të shtëpive. Fatkeqësisht disa kriminelë nuk hezitonin të përdornin edhe dhunë. Kjo është përvoja traumatike që përjetuan gruaja dhe fëmijët e një mesfushori të LOSC Lille në shtator të vitit 2016. Ndërsa lojtari ishte larg shtëpisë së tij në Lille, familja e tij ishte viktimë e një grabitjeje në shtëpi. Disa muaj më vonë, ata u transferuan në një qytet me një reputacion më të sigurt. Dhe ndoshta për një shtëpi me një sistem sigurie më të përpunuar.

Shtëpia e futbollistit Kevin De Bruyne në Bolderberg u grabit mbrëmjen e 18 dhjetorit të vitit 2023. Hajdutët hynë në vilën duke përdorur një shkallë. Në kohën kur ndodhi ngjarja, De Bruyne dhe gruaja e tij Michele Lacroix nuk ishin të pranishëm.

Hajdutët hynë në shtëpi midis orës 16:00 dhe 21:00. Ata hynë përmes një shkalle në pjesën e pasme të shtëpisë. Më pas hajdutët plaçkitën shtëpinë nga lart poshtë dhe e kthyen përmbys, duke u larguar me disa bizhuteri të çmuara. Kevin De Bruyne ndodhej në Arabinë Saudite me klubin e tij të futbollit Manchester City. Por gruaja e tij Michele Lacroix ishte në Belgjikë. Ishte ajo që lajmëroi policinë kur u kthye në shtëpi mbrëmjen 18 dhjetorit 2023. Për shumë kohë nuk pati asnjë gjurmë të autorëve. Laboratori bëri kontrollin e gjurmëve të gishtave dhe Policia mblodhi të gjitha pamjet nga kamerat e vëzhgimit.

Për pjesën më të madhe të vitit, futbollisti belg jetonte me gruan dhe fëmijët e tij në Manchester, ku ka luajtur për Manchester City për shumë vite. Për të pasur një vendbanim të përhershëm në Belgjikë, ai kishte ndërtuar një vilë në Bolderberg disa vite më parë. Fatkeqësisht, kjo nuk ishte hera e parë që një shtëpi futbollisti vizitohej nga persona të padëshiruar. Në tetor të po atij viti hajdutët u përpoqën të hynin edhe në shtëpinë e lojtarit të Antwerp dhe Toby Alderweireld. Futbollistët profesionistë nga Anglia, Spanja dhe Franca janë gjithashtu shpesh viktima të vjedhjeve të shtëpive.

Një tjetër futbollist që ishte shënjestruar nga grabitësit në vitin 2024 ishte edhe Kingsley Coman. Teksa ai ndodhej në Gjermani për Kampionatin Europian të futbollit, më 1 korrik 2024, futbollisti francez mori një lajm të keq. Shtëpia e babait të yllit francez u grabit dhe kriminelët u larguan me një shumë të madhe parash. Zakonisht, janë vetë shtëpitë e futbollistëve që grabiten, por këtë herë ka qenë babai që ka rënë viktimë e grabitësve. Fatkeqësisht, e njëjta gjë sapo u kishte ndodhur edhe dy lojtarëve të skuadrës franceze gjatë Euro 2024. Pak ditë para kësaj ngjarje, nëna e Adrien Rabiot ishte grabitur në shtëpinë e saj. Ajo njëkohësisht ishte edhe agjente e ish-lojtarit të Paris Saint-Germain. Asaj iu vodh një shumë e madhe parash, afro 10 mijë euro, nga 5 autorë të dyshuar, që në fakt u arrit të arrestoheshin nga Policia.

Këtë herë, vjedhja kishte ndodhur në Paris dhe përfshinte ish-lojtarin e PSG-së. I stërvitur në klub para se të largohej për te Juventus, më pas për Bayern Munich për disa vite, Kingsley Coman ka ende lidhje dhe familjen në zonën ku ndodhi ngjarje. Shtëpia e babait të tij, që ndodhet në Vaux-le-Pénil, në Seine-et-Marne, ishte grabitur. Sipas informacioneve, autorët madje arritën të largoheshin nga shtëpia me një “Audi A8” që i përkiste babait Coman. Ata gjithashtu dyshohet se arritën të vidhnin një kasafortë që përmbante shumë sende me vlerë, duke përfshirë orët luksoze.

Natën e 14 gushtit 2024, një ish-lojtar i Ligue 1 u grabit në rajonin e Parisit ndërsa ishte larg shtëpisë. Në shtëpi mungonin disa objekte mjaft të çmuara, mallra të shumta luksoze, përfshirë një automjet luksoz, i cili u gjet shpejt falë gjurmuesit të tij. Dhe lista e futbollistëve që kanë qenë viktima të vjedhjeve është e gjatë… Në prill të vitit 2022, Drejtoria Qendrore e Policisë Gjyqësore paralajmëroi se “vizitat” në shtëpitë e futbollistëve janë në rritje. Fenomeni kishte tashmë 13 raportime në vitin 2020, 21 në në vitin 2021, dhe në fillim të 2022, shifrat nuk sugjeronin një kthim në qetësi.

Nëse grupi i Niklës që u godit së fundmi në Francë, ka marrë pjesë në këto ngjarje, këtë nuk mund ta themi, për aq kohë sa as vetë autoritetet franceze nuk e konfirmojnë. Por këto janë vetëm disa nga rastet kur yjet e futbollit francez dhe belg, janë grabitur gjatë të njëjtës periudhë që sipas Xhandarmërisë së Francës, kanë vepruar edhe 8 hajdutët që ishin pjesë e këtij grupi.

SHQIPTARËT QË “VIZITUAN” SHTËPINË E YJEVE TË FUTBOLLIT

Tetë shtetas shqiptarë u arrestuan pas një hetimi ndërkombëtar të kryer në bashkëpunim autoritetet në Francë dhe në Shqipëri, nga strukturat e Njësisë Task Forcë “Anti Skifter”, më 14 maj të vitit 2019.

Fillimisht në Francë u arrestuan 4 persona e më pas një i pestë u kap më vonë, ndërsa nga Policia shqiptare u arrestuan 3 të tjerë në Laç. Të arrestuarit akuzohen për vjedhje me dhunë të afro 70 apartamenteve në zonën e Nancy-t, gjatë tre muajve të fundit të vitit 2018. Burime nga grupi hetimor thanë se vlera e sendeve të vjedhura përllogaritej në rreth 300 mijë euro, duke përfshirë bizhuteri, sende me vlerë dhe para cash.

Rezultatet e operacionit u bënë publike në një konferencë të posaçme për median, organizuar në Nancy, të Francës nga kryeprokurori i rajonit, François Pérain dhe prokurori shqiptar, Besim Hajdarmataj. Prokurori francez e konsideronte këtë operacion si rast të suksesshëm bashkëpunimin me autoritetet shqiptare për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të dyshuar. Ndërsa prokurori Hajdarmataj e vlerësonte si një sinjal të qartë për grupet kriminale shqiptare që e konsiderojnë Shqipërinë si një vend ku mund të fshehin gjurmët e krimeve të kryera në Francë.

Në bazë të hetimeve, në Francë u arrestuan 4 anëtarë të familjes Kajtazi, të drejtuar nga Arif Kajtazi, të cilët ishin rezidentë prej vitesh në rajonin e Nancy-t. Ndërsa në Shqipëri, me urdhër të prokurorit u ndaluan Besnik Fufi, Alfons Perloka dhe Aleks Marku, nga Laçi. Për këta persona, Gjykata e Krimeve të Rënda kishte caktuar në atë kohë masën e sigurimit “arrest në burg”. Ata dyshoheshin për kryerjen e veprave penale të “vjedhjes”, “pastrimi i produkteve të veprës penale” dhe “grupi i strukturuar kriminal.

Në bazë të hetimeve të përbashkëta mes autoriteteve franceze dhe shqiptare rezultonte se familja Kajtazi u siguronte Fufit, Perlokës dhe Markut banesën dhe mjetet për realizimin e vjedhjeve. Tre të arrestuarit në Shqipëri, pasi kryenin vjedhjet në Francë, riktheheshin në qytetin e tyre, në Laç, ku depozitonin sendet e grabitura. Grupi i shqiptarëve u zbulua nga autoritetet policore, pasi kishin nisur hetimet për vjedhje në seri të kryera në rajonin e Nansy-t, në Francë, por edhe në Belgjikë e Itali. Arrestimi i 7 personave të dyshuar u realizua në mënyrë të njëkohshme në Francë dhe në Shqipëri. Për shkak të mungesës së marrëveshjes së ekstradimit, tre të arrestuarit në Shqipëri u gjykuan nga Gjykata për Krime të Rënda. Ndërsa 4 shqiptarët e arrestuar në Francë u gjykuan nga autoritetet gjyqësore të Nancy-t.

Më 14 maj 2019 u finalizua operacion i koduar “Aquila 2019”, zhvilluar mes Policisë së Shtetit, Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Policisë franceze dhe organeve të drejtësisë franceze, i koordinuar nga Europol. Nëpërmjet ndërmjetësimit të oficerit ndërlidhës shqiptar të atashuar pranë zyrave qendrore të luftës kundër krimit shëtitës në Paris, u kryen shkëmbime informacionesh midis grupeve hetimore në Francë dhe zyrës së Task – Forcës “Anti skifter”, përgjegjës për të luftuar fenomenin e kriminalitetit shëtitës shqiptar në Shqipëri, për një grup që ushtronte veprimtari kriminale në fushën e vjedhjes së banesave dhe lokaleve. Falë Europol-it dhe në kuadër të projektit “Specter”, të financuar nga Bashkimi Europian, oficerët e Policisë Gjyqësore shqiptare morën pjesë në një takim të përbashkët me oficerët francezë në ambientet e zyrës qendrore te luftës kundër krimit shëtitës në Paris, ku u prezantuan detaje në lidhje me hetimet e kryera dhe ecurinë e mëtejshme të hetimeve.

Gjatë operacionit të zhvilluar u kryen dhjetëra kontrolle banesash, ku morën pjesë rreth 40 xhandarë dhe policë francezë. Kontrollet e kryera bënë të mundur gjetjen dhe sekuestrimin në veçanti në Shqipëri, të disa objekteve të vjedhura në Lorraine, Francë, në fund të vitit 2018, duke përfshirë bizhuteri të identifikuara me ndihmën e hetuesve francezë. Pas marrjes nën hetim dhe arrestimit të tyre, të tre personat e ndaluar në Shqipëri, me vendim të Gjykatës së Krimeve të Rënda të Tiranës u lanë me masë sigurie “burg pa afat”. Si rezultat i marrjes nën hetim të një familjeje me origjinë kosovare, e cila shërbente si pikë mbështetëse për keqbërësit, u bë i mundur identifikimi, goditja dhe shkatërrimi tërësisht i këtij rrjeti të organizuar kriminal.

Ndërsa më 22 tetor të vitit 2019 një tjetër operacion u zhvillua në Spanjë. Një bandë prej pesë anëtarësh, katër shqiptarë dhe një spanjoll u arrestuan nga Garda Civile spanjolle, në koordinim të vazhdueshëm nga Europol dhe në bashkëpunim me Policinë Shqiptare.

“El Pais” shkruante se banda dyshohej se kishte plaçkitur shtëpitë e mesfushorit të ‘Atletico Madrid’, Thomas Partey, lojtarit të ‘Real Madrid’, Isko Alarcon, ndërsa u përpoqën pa sukses për të vjedhur shtëpinë e trajnerit bardheblu, Zinedine Zidane. Këta persona, të specializuar në vjedhjen e shtëpive luksoze, kanë kryer të paktën edhe 11 grabitje të tjera të ngjashme, sipas hetimeve të kryera në Spanjë. Tre shqiptarët e arrestuar u dërguan në burg, ndërsa një i katërt shpall në kërkim ndërkombëtar. Operacioni i koduar “HABITAT RINIA” ka zbuluar autorësinë e 14 grabitjeve të kryera në pjesë të ndryshme të Castilla y León, Asturias dhe në Madrid, por sipas informacioneve për mediat vendase, nuk përjashtohej mundësia që autorët të ishin të përfshirë në ngjarje të tjera të ngjashme.

Të arrestuarit akuzoheshin se i përkisnin një grupi kriminal kur përveç grabitjes në banesa, kishin kryer edhe vjedhje automjetesh, si dhe akuzoheshin për falsifikim dokumentesh. Ora, bizhuteri, pajisje elektronike, medalje të ‘Champions League’, 8 autovetura luksoze dhe para cash, ishin plaçkitur nga autorët. “Modus operandi” i grabitësve ishte thuajse i njëjtë, fillimisht etiketimi i banesave luksoze, studimi i tyre dhe përgatitja për sulm fillimisht në pjesën e jashtme dhe më pas hyrjen brenda banesave. Hetuesit tregonin se në të shumtën e rasteve, banda largohej nga vendi i ngjarjes me makina të vjedhura nëpër shtëpi. Autorët e këtyre ngjarjeve ishin njerëz me një nivel të lartë specializimi në këtë lloj grabitjeje, të cilët vepronin me fushata. Do të thotë që kalonin një muaj ose dy në Spanjë dhe më pas ktheheshin në vendet e tyre. Ata vepronin në grupe prej dy ose tre personash. Udhëheqësi i grupit ishte arrestuar më herët në vitin 2007, për përfshirjen e tij në grabitjen e dhunshme në shtëpinë e biznesmenit dhe prodhuesit audioviziv, José Luis Moreno.

Europol mbështeti këtë operacion duke siguruar shkëmbimin e informacionit të drejtpërdrejtë dhe duke lidhur hetuesit shqiptarë e spanjollë me njëri-tjetrin në kuadër të takimeve operative në selinë e tij. Pas arrestimit të tre shqiptarëve dhe shpalljen në kërkim të një të katërti, mediat spanjolle tregonin se kush qëndronte në krye të grupit që vidhte shtëpitë e futbollistëve të njohur spanjollë. Mediat vendase shkruanin se, Marjan Zefi ishte drejtuesi i bandës, i përbërë nga shqiptarë. Ai njihej me pseudonimin “Karkaleci” dhe në atë kohë ishte 48 vjeç. Gjatë arrestimit, ai shfaqej i veshur me një bluzë të verdhë dhe xhinse dhe teksa zbriste nga furgoni i Policisë, i “shkelte syrin” kamerës që e filmon. Mediat spanjolle shkruanin se ai vepronte nën urdhrat e Astrit Bushit, një shtetas shqiptar që ishte rikthyer në Shqipëri, ku jeton në luks pas vuajtjes së dënimit.

Sipas autoriteteve spanjolle, Marjan Zefi drejtonte këtë qelizë të vogël kriminale në Spanjë. Zefi kishte të shkuar të gjatë për plaçkitje me forcë. Deri në katër grabitje janë zbuluar në të njëjtën ditë. Gjithashtu, akuzohej për trafik droge dhe falsifikimin e dokumenteve. Hetuesit tregonin se Zefi dhe grupi i tij kishin kryer të paktën 50 grabitje nga muaji maj i vitit 2019, por vetëm 14 prej tyre ishin faktuar si të kryera nga ata. Tre të tjerët të arrestuarit e tjerë ishin të rinj. Hierarkia ishte themelore në këto organizata. Ata u arrestuan veçmas, në rrugë, kur po përgatiteshin të takoheshin, ndoshta duke planifikuar një grabitje të re. Ata njihen si “murcigleros” (lakuriq nate) sepse vidhnin shtëpitë gjatë kohës që pjesëtarët e familjeve ishin brenda. Megjithatë, ata përpiqeshin të shmangnin dhunën sepse e dinin se dënimet ishin edhe më të rënda. Ata hynin nëpër shtëpi duke shkatërruar fillimisht sistemet e vëzhgimit dhe alarmet, duke ndërprerë energjinë elektrike. Për të hapur dyert ose dritaret përdornin leva hekuri. Ndërsa vepronin në fytyrë të mbuluar dhe me doreza për ta bërë të vështirë identifikimin. Anëtarët e kësaj bande shisnin gjithçka që vidhin në kohën më të shkurtër të mundshme dhe pasi të vilnin fitimet ktheheshin në vendin e tyre, në Shqipëri, për muaj të tërë, duke ‘pushuar’. Kur mbaronin fondet, ata ktheheshin në Spanjë. Zefi dhe grupi i tij kishin vite që jetojnë në Madrid.

Ndërkohë më herët, në maj të vitit 2018 një tjetër operacion në Spanjë goditi një grup, 8 prej të cilëve shqiptarë, që kishin kryer më shumë se 30 vjedhje banesash në Barcelonë, përfshirë dhe shtëpinë e yllit të futbollit Luis Suarez. Shqiptarët rekrutonin bashkëkombasit e tyre duke i strehuar dhe në këmbim u kërkonin të vidhnin shtëpi. Agjentët e Policisë ranë në gjurmët e grupit të shqiptarëve që në tetor të vitit 2017 në kohën kur dyshohej se vidhnin vila luksoze larg qendrave të qytetit dhe për këtë përdornin makina, që po ashtu ishin të vjedhura. Në raste të tjera lëviznin në këmbë ose duke përdorur mjetet e transportit publik, ndërsa prisnin në pyll momentin e duhur për të realizuar vjedhjen e radhës. Sipas policisë, grupi i kapur konsideroheshin hajdutë të specializuar pasi merrnin masa paraprakisht dhe zgjidhnin me kujdes banesën ku do të hynin për të plaçkitur.

Ndërsa më 11 maj të vitit 2022, mediat spanjolle i kushtuan një artikull arrestimit të grabitësit të banesës së Karim Benzema, akuzë për të cilën qëndronte pas hekurave ish-drejtori i Ujësjellës Kanalizimeve të Kurbinit, Alfred Prodani.

Grabitja kishte ndodhur më 27 shkurt 2019 gjatë ndeshjes në Santiago Bernabeu ku Barcelona mundi Real Madridin në rezultatin 0-3. Personi përgjegjës për grabitjen në shtëpinë e Benzema-s dyshohej se ishte pikërisht Alfred Prodani, i cili prej nëntë vitesh ishte drejtor i ndërmarrjes publike të ujësjellësit.

Arrestimi i Prodanit, i cili dyshohej se ishte përfshirë në grabitjen e 40 shtëpive të tjera në Spanjë që nga viti 2013, ndodhi në Laç me kërkesë të një gjykate në La Coruña në të ashtuquajturin “Operacioni Coruña”. “El Periódico” publikonte se provat kundër Alfred Prodanit, i cili mohon të jetë i përfshirë në këto grabitje, “janë bindëse” dhe se “nuk kishte asnjë gabim”.

Në janar të vitit 2022, kjo bandë grabiti sërish shtëpinë e Benzema-s, këtë herë duke përfituar nga mungesa e sulmuesit francez pasi ishte duke luajtur kundër Elche-s në një ditë kur ai humbi penalltinë e parë si lojtar i Real Madridit. Hajdutët kryen sulmin përmes kopshtit, ndërsa nuk kishte njeri në banesë.

Bota e futbollit di si t’i shpërblejë lojtarët e saj dhe është e njohur për këtë. Por xhelozia për një stil luksoz jetese nuk është arsyeja kryesore që i bën ata shpesh të jenë objekt grabitjesh. Ajo që i bën futbollistët pre të lehta, janë oraret e tyre publike dhe aktiviteti në rrjetet sociale.

E pikërisht rrjetet sociale, ishin ndihma më e madhe edhe për grupin e fundit që u godit në Francë dhe që ata e quajtën “Grupi Nikla”. Por ata nuk ishin grupi i vetëm i shqiptarëve që herë pas here, ashtu si në Francë, edhe në Belgjikë e Spanjë, kanë “vizituar” shpesh vilat luksoze të yjeve të futbollit botëror.

/Emisioni “Gjërat Tona”